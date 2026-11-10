W Szwecji liderka Partii Socjaldemokratycznej Magdalena Andersson oświadczyła, że jest gotowa ponownie spróbować utworzyć rząd, jednak uważa, że potrzeba na to więcej czasu. Poinformowała przewodniczącego parlamentu Andreasa Norléna, że proces tworzenia rządu po stronie centrolewicowej postępuje.

Apel, by nie spieszyć się z głosowaniem

Andersson wezwała, by nie przeprowadzać trzeciego głosowania w sprawie zatwierdzenia lidera konserwatystów Ulfa Kristerssona na stanowisku premiera, jeśli nie zapewnił on większości parlamentarnej do utworzenia rządu. Jak zaznaczyła, decyzji nie należy podejmować w pośpiechu, ponieważ negocjacje trwają.

Polityczka oświadczyła również, że jest gotowa przyjąć mandat do wstępnych negocjacji, jeśli przewodniczący parlamentu zaproponuje jej to zadanie. Jednocześnie nie wykluczyła równoległych mandatów negocjacyjnych dla siebie i Kristerssona, jak miało to już miejsce podczas długotrwałych negocjacji w sprawie utworzenia rządu w 2018 roku.

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Dwie kandydatury zostały już odrzucone

Jak informuje The Local Sweden, parlament przeprowadził już dwa głosowania w sprawie kandydatów na stanowisko premiera — Andersson oraz liderki Partii Centrum Elisabeth Thand Ringqvist. Obie kandydatury zostały odrzucone. Do automatycznego przeprowadzenia przedterminowych wyborów pozostały jeszcze dwa głosowania.

W niedzielę Andersson oświadczyła, że dąży do utworzenia rządu z udziałem socjaldemokratów, Partii Centrum i Partii Zielonych, który będzie ściśle współpracował z Partią Lewicy. Zaprzeczyła doniesieniom, jakoby obiecała Partii Lewicy stanowiska ministerialne, i zaznaczyła, że kontynuuje negocjacje z partiami bloku centrolewicowego.

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