Anestezjolog w Gazie odszedł z zawodu po śmierci brata — Al Jazeera

W Gazie pracownicy medyczni informują o ciężkich psychologicznych skutkach wojny, utracie bliskich i długotrwałym przeciążeniu. Al Jazeera informuje o tym, przytaczając historie pracowników szpitali w Dajr al-Balah i Chan Junus.

Utrata bliskich

Anestezjolog ze szpitala Al-Aksa Manar Fajjad powiedział, że 27 grudnia 2023 roku został wezwany na salę operacyjną, aby podać znieczulenie ciężko rannemu przed pilną operacją. Po przybyciu rozpoznał w mężczyźnie swojego 34-letniego brata Szadiego, który, według relacji medium, zginął w wyniku izraelskiego nalotu. Po tym Fajjad nie był w stanie kontynuować pracy i odszedł z zawodu. Próbuje samodzielnie radzić sobie z przeżytym doświadczeniem, unika życia towarzyskiego, a ulgę znajduje w pisaniu i spacerach nad morzem.

Pielęgniarz oddziału ratunkowego Chalid Rafaat stracił żonę, dzieci, matkę oraz kilkoro braci i sióstr po izraelskim uderzeniu w rodzinny dom 18 października 2023 roku. W tym czasie przebywał w szpitalu i pomagał innym rannym. Rafaat na długi czas przestał pracować, lecz później wrócił do szpitala, gdy zaczął odzyskiwać równowagę psychiczną, ponownie się ożenił i założył nową rodzinę.

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Niedobór personelu i pomocy

Według Rządowego Biura Medialnego Gazy od początku wojny w wyniku izraelskich ataków zginęło co najmniej 1700 pracowników medycznych, a kolejnych 83 pracowników ochrony zdrowia przebywa w areszcie w Izraelu. Dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia Gazy Munir al-Bursz oświadczył, że medycy są zmuszeni jednocześnie leczyć innych i przeżywać własne straty, a brak odpoczynku i wsparcia psychologicznego pogłębia wyczerpanie.

W badaniu opublikowanym w Public Library of Science 41% ankietowanych pracowników medycznych zgłosiło utratę członków rodziny, a 46% — zarówno osobistą stratę, jak i przymusowe opuszczenie miejsc pracy. Co najmniej 78% pracowników ochrony zdrowia w Gazie nie miało dostępu do usług w zakresie zdrowia psychicznego.

Wsparcie psychologiczne

Pielęgniarka Kompleksu Medycznego Nasera Hiba at-Tawil była świadkiem śmierci swojego brata na oddziale intensywnej terapii, gdzie pracowała. Później przeniosła się na inny oddział, aby zdystansować się od miejsca traumatycznego doświadczenia. Psycholożka Reham Abu Rukba zaznaczyła, że klinika kompleksu zapewnia pomoc medykom z urazami psychicznymi i zespołem stresu pourazowego. Leczenie może obejmować terapię poznawczo-behawioralną, około 12 indywidualnych sesji oraz, w razie potrzeby, leki.

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