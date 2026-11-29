Reprezentacja Anglii w krykiecie pokonała Australię w czwartym meczu serii T20 w Sydney różnicą siedmiu runów — 181-7 do 174-7. Anglicy objęli prowadzenie 3:1 w serii i zapewnili sobie końcowy sukces na jeden mecz przed zakończeniem rywalizacji, informuje BBC Sport.

Decydujący ostatni over

Australia potrzebowała 182 runów do zwycięstwa. Przed ostatnim overem gospodarzom brakowało 12 runów, jednak Henry Crocombe pozwolił im zdobyć tylko trzy single w pierwszych trzech piłkach.

Kapitan Australii Mitch Marsh, który zdobył 119 runów z 57 piłek, następnie zaliczył krawędź górną, a piłka trafiła w rękawice wicketkeepra Jordana Coxa. Gdy Australijczycy potrzebowali dziewięciu runów z dwóch piłek, Crocombe wyeliminował Joela Daviesa zgodnie z zasadą LBW, praktycznie zapewniając Anglii zwycięstwo. W swoim czwartym międzynarodowym meczu T20 Crocombe zakończył grę z wynikiem trzech wicketów za 28 runów.

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Odrodzenie Anglii po słabym początku

Anglia straciła kilku zawodników z górnej części składu: Phil Salt, Aneurin Donald, Harry Brook i Tom Banton odpadli, zdobywając mniej niż po 10 runów. Gdy Sam Curran wyszedł do odbijania w 11. overze, Anglicy mieli 76 runów i stracili pięć wicketów.

Curran pozostał niepokonany z dorobkiem 50 runów z 28 piłek. Uderzył cztery szóstki i trzy czwórki, a pół setki osiągnął ostatnią piłką inningsu Anglii. Curran, Liam Dawson i Jamie Overton zdobyli łącznie 93 runy — to najwyższy wynik angielskich zawodników na pozycjach numer siedem, osiem i dziewięć w międzynarodowych meczach T20.

Ostatni mecz serii odbędzie się w Canberze w środę o 08:15 czasu GMT. Harry Brook opuści zespół, aby dołączyć do testowego składu Anglii w Republice Południowej Afryki, a kapitanem w końcowym meczu będzie Tom Banton.

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