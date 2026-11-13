Reprezentacja Anglii pokonała Chorwację 2:1 na stadionie Wembley i zapewniła sobie miejsce w ćwierćfinale Ligi Narodów w sezonie 2026/27. Zespół Thomasa Tuchela wciąż może zająć pierwsze miejsce w grupie A3 i uzyskać rozstawienie w losowaniu.

Mecz z Hiszpanią zdecyduje o pozycji w grupie

Anglia zajmuje drugie miejsce w grupie A3, tracąc do Hiszpanii trzy punkty. Obie drużyny zapewniły już sobie awans do ćwierćfinału, a ostatni mecz fazy grupowej rozegrają w niedzielę w Madrycie.

Zwycięstwo nad Hiszpanami pozwoli Anglikom zająć pierwsze miejsce w grupie. Zwycięzcy grup dywizji A otrzymają rozstawienie w losowaniu ćwierćfinałów, zagrają z zespołami, które zajęły drugie miejsca w innych grupach, a także rozegrają rewanż u siebie. W przypadku remisu lub porażki z Hiszpanią Anglia zakończy fazę grupową na drugim miejscu i zmierzy się ze zwycięzcą innej grupy.

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Możliwi rywale i terminarz play-offów

Jak informuje Sky Sports News, o miejsca w ćwierćfinale z pozostałych trzech grup dywizji A walczą Włochy, Francja i Belgia w grupie A1; Holandia, Grecja i Niemcy w grupie A2; oraz Portugalia, Dania, Walia i Norwegia w grupie A4.

Losowanie ćwierćfinałów zaplanowano na 20 listopada na godz. 11:00. Rywalizacja będzie składała się z dwóch meczów: pierwsze spotkania mają odbyć się od 25 do 27 marca, a rewanże — od 28 do 30 marca. Turniej finałowy Ligi Narodów, obejmujący dwa półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał, odbędzie się od 9 do 13 czerwca 2027 roku.

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