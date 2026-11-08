Anglia pokonała Australię 45:22 w Nations Championship — Sky Sports News

Reprezentacja Anglii w rugby pokonała Australię 45:22 w meczu Nations Championship na Allianz Stadium w Twickenham. Anglicy odnieśli zwycięstwo z punktem bonusowym, informuje Sky Sports.

Przyłożenia Anglii

Wśród zdobywców przyłożeń dla Anglii byli Jamie George, Ollie Chessum, Joe Heyes, Jack van Poortvliet, Henry Pollock i Ben Spencer. Pollock zdobył dwa przyłożenia, a Fin Smith wykonał pięć podwyższeń i kierował atakiem zespołu na pozycji łącznika ataku.

Pollock, który zwykle gra w trzeciej linii, po przerwie zastąpił kontuzjowanego Immanuela Feyi-Waboso. Drugą połowę rozegrał na skrzydle, a Feyi-Waboso doznał urazu kostki.

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Tymczasowe wykluczenie Bella

W składzie Australii Sky Sports wyróżnił skrzydłowych Maxa Jorgensena i Filipo Daugunu, a także zawodnika trzeciej linii Jeremy'ego Williamsa. Według oceny serwisu australijska drużyna ustępowała Anglii w fizycznej walce.

W pierwszej połowie australijski filar Angus Bell został tymczasowo wykluczony za chwyt hip-drop. Został pierwszym zawodnikiem ukaranym za ten chwyt po tym, jak World Rugby zakazała go w tym miesiącu.

Anglia rozegra następny mecz z Japonią 14 listopada na Allianz Stadium. Australia zmierzy się ze Szkocją 15 listopada na Murrayfield.

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