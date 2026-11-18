Reprezentacja Anglii w krykiecie pokonała Australię różnicą 97 runów w trzecim i decydującym meczu serii jednodniowych spotkań w Hobart w Australii. Anglicy wygrali serię 2:1. Poinformował o tym The Guardian.

Anglia zakończyła swój innings z dorobkiem 328 runów w 48,3 overach, tracąc wszystkie wicketty. Australijska drużyna w odpowiedzi zdobyła 231 runów i również straciła wszystkie wicketty.

Występ Bena Duckettа

Decydujący wkład wniósł Ben Duckett, który zdobył 133 runy z 115 piłek. Była to jego pierwsza setka na australijskiej ziemi. W trakcie inningsu zaliczył 15 uderzeń za cztery runy i trzy uderzenia za sześć runów.

Na początku Anglii pomógł Tom Banton, który zdobył 44 runy z 35 piłek. Po stracie kilku wicketów Will Jacks dorzucił 59 runów z 48 piłek i został ostatnim wyeliminowanym zawodnikiem swojej drużyny. Australijczyk Jack Edwards zdobył cztery wicketty.

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Odpowiedź Australii

Australia szybko straciła Travisa Heada i Mitcha Marsha. Matt Renshaw i Alex Carey dodali 74 runy za czwarty wicket, jednak Dawson złapał piłkę po uderzeniu Renshawa i wyeliminował go. Dawson zdobył łącznie trzy wicketty.

Carey wkrótce został wyeliminowany przez run-out po nieporozumieniu z Cameronem Greenem. Green opuścił boisko z kontuzją po tym, jak piłka uderzyła w ochronną kratkę jego kasku. Baker zakończył mecz z wynikiem czterech wicketów za 45 runów, a Australia nie zdołała osiągnąć docelowego wyniku.

Według publikacji jest to pierwszy przypadek, gdy Anglia, przegrywając w serii, zdołała wygrać serię meczów jednodniowych w Australii.

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