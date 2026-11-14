England and Wales Cricket Board zasadniczo zgodziła się rozegrać mecz testowy w Zimbabwe w ramach kolejnego cyklu programu międzynarodowych tras International Cricket Council, zaplanowanego na lata 2027–2031. Będzie to pierwszy mecz testowy Anglii w tym kraju od 1996 roku, informuje The Guardian.

Mecz w Victoria Falls

Podczas rozmów z Zimbabwe Cricket na kwartalnym posiedzeniu ICC na Bali England and Wales Cricket Board zasadniczo zgodziła się na wizytę. Dokładna data meczu nie została jeszcze ustalona.

Jedyny mecz testowy planowany jest na stadionie Mosi-oa-Tunya International Cricket Stadium w Victoria Falls. Arena, która ma zostać otwarta w przyszłym roku, ma również gościć cztery mecze mistrzostw świata w krykiecie 50-overs, których współgospodarzem będzie Zimbabwe wraz z Republiką Południowej Afryki.

Przerwa trwająca ponad dwie dekady

Wizyta będzie miała symboliczne znaczenie, ponieważ Anglia przez ponad 20 lat nie uzgadniała meczów z Zimbabwe, protestując przeciwko polityce wewnętrznej rządu tego kraju, początkowo za rządów Roberta Mugabe. W 2008 roku England and Wales Cricket Board ogłosiła zawieszenie wszelkich więzi krykietowych z Zimbabwe i odwołała zaplanowane na następny rok tournée reprezentacji Zimbabwe do Anglii.

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W 2003 roku angielscy zawodnicy odmówili wyjścia na mecz fazy grupowej mistrzostw świata w Harare ze względów bezpieczeństwa. ICC przyznała zwycięstwo Zimbabwe, co pomogło gospodarzom awansować do etapu Super Six, podczas gdy Anglia nie wyszła z grupy z powodu utraty punktów.

Ostatni mecz testowy Anglii w Zimbabwe odbył się w 1996 roku w Bulawayo. Pierwszy mecz serii zakończył się remisem przy równym wyniku — po raz pierwszy w historii krykieta testowego. W 2025 roku Zimbabwe rozegrało z Anglią jeden mecz testowy na stadionie Trent Bridge, kończąc 21-letnią przerwę między zespołami we wszystkich formatach.

Oczekuje się, że ICC utrzyma format dziewięciozespołowych World Test Championship co najmniej do 2029 roku. Zimbabwe, Irlandia i Afganistan nie mają zostać włączone do rozgrywek mimo wezwań do rozszerzenia turnieju na wszystkich pełnoprawnych członków ICC.

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