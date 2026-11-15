Reprezentacja Anglii włączyła George'a Furbanka, Olliego Chessuma i Seba Atkinsona do składu na sobotni mecz z Nową Zelandią. Cała trójka wróciła do zespołu po kontuzjach, informuje The Guardian.

Powrót do składu

Obrońca Furbank znakomicie zagrał przeciwko Australii w swoim pierwszym meczu dla Anglii od dwóch lat, ale opuścił wygraną z Japonią 78:15 z powodu problemu z pachwiną. Wicekapitan Chessum nie zagrał przeciwko Japonii z powodu urazu barku, a środkowy Atkinson wracał do zdrowia po urazie pachwiny.

W niedzielę cała trójka znalazła się w 36-osobowym składzie. Anglia dąży do piątego z rzędu zwycięstwa w Nations Championship. Rok temu zespół pokonał Nową Zelandię u siebie 33:19 — po raz pierwszy na własnym boisku od 2012 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oczekiwania wobec All Blacks

Zespół Steve'a Borthwicka spodziewa się mocnej reakcji Nowej Zelandii po jej porażce z Walią — pierwszej od 73 lat. Fil arier Joe Heyes powiedział, że niezależnie od wcześniejszych wyników Anglia oczekuje najsilniejszej wersji rywala.

Kapitan Maro Itoje, który trzykrotnie pokonał Nową Zelandię — dwa razy z Anglią i raz w barwach British & Irish Lions — wezwał kolegów, by od pierwszych minut grali agresywnie i zdyscyplinowanie. Borthwick zauważył, że pod wodzą Dave'a Renniego All Blacks szczególnie skutecznie odzyskują piłkę po walce w powietrzu, przeprowadzają wiele faz na połowie rywala i wcześnie stosują kopnięcia, po których można walczyć o piłkę.

Trener rozważy także, czy pozostawić w składzie Willa Josepha, który zdobył pięć przyłożeń w meczu z Japonią. Immanuel Feyi-Waboso, według publikacji, nadal jest nieobecny.

Czytaj nas na