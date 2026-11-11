Reprezentacja Anglii w rugby league na wózkach pokonała Australię 86:18 w półfinale Pucharu Świata w Wollongong w Australii i awansowała do finału turnieju. Jak informuje BBC Sport, Anglicy zdobyli 15 przyłożeń i po raz piąty z rzędu zagrają w finale mistrzostw świata.

Pięć przyłożeń Hawkinsa

Rob Hawkins zdobył pięć przyłożeń i wykorzystał pięć podwyższeń, uzyskując 30 punktów. Jedno z jego przyłożeń nastąpiło po dalekim kopnięciu: Hawkins dopadł piłkę przy linii pola punktowego i przyłożył ją mimo presji Adama Tannocka.

Mimo wysokiego wyniku Hawkins stwierdził, że zespół nie osiągnął jeszcze najlepszej formy. „Nie powiedziałbym, że jesteśmy już na poziomie 10 na 10, wciąż jest wiele rzeczy do przeanalizowania. Dzisiaj było sześć lub siedem. Mam nadzieję, że w piątek pokażemy to, co najlepsze” — powiedział.

Według zawodnika mecz nie był łatwy ze względu na wsparcie z trybun i grę reprezentacji Australii, jednak Anglicy są zadowoleni z wyniku.

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Czwarty z rzędu finał przeciwko Francji

W finale Anglia zmierzy się z Francją — będzie to czwarty z rzędu decydujący mecz Pucharu Świata między tymi zespołami. Anglicy będą bronić tytułu zdobytego na domowym turnieju cztery lata temu, gdy pokonali Francję 28:24 w Manchesterze.

Dwa pozostałe wcześniejsze finały między rywalami również zakończyły się minimalną różnicą: Francja wygrała 42:40 w Gillingham w 2013 roku oraz 38:34 w Perpignan w 2017 roku. Finał odbędzie się w piątek w WIN Entertainment Centre w Wollongong i rozpocznie się o 08:45 czasu GMT.

Nathan Collins, który jest jednym z pięciu reprezentantów Anglii mających doświadczenie z finału w 2022 roku, powiedział, że zespół musi powtórzyć występ przeciwko Australii i dodać jeszcze więcej, aby pokonać Francję. Dla 26-letniego Collinsa będzie to trzeci finał Pucharu Świata: jeden wygrał, a jeden przegrał.

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