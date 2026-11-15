Reprezentacja Anglii w krykiecie pokonała Australię różnicą 135 runów w drugim meczu serii ODI w Adelaide. Anglicy zdobyli 355 runów przy sześciu straconych wicketach, a gospodarze odpowiedzieli 220 runami i zostali wyeliminowani w 44,3. overze. Dzięki temu wynikowi stan trzyspotkaniowej serii się wyrównał, informuje Sky Sports News.

121 runów Toma Bantona

Najskuteczniejszym zawodnikiem Anglii był Tom Banton, który zdobył 121 runów z 99 piłek i zanotował swoje drugie stulecie w meczach ODI. Jordan Cox dodał 67 runów z 49 piłek, Joe Root — 62 z 68, a Will Jacks zakończył występ bez eliminacji z 54 runami z 40 piłek.

Reprezentacja Anglii ustanowiła swój najwyższy wynik w meczach ODI na terytorium Australii. W inauguracyjnym meczu serii w Perth Anglicy zostali wyeliminowani za 131 runów, a Australia wygrała przewagą siedmiu wicketów.

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Australia straciła cztery wickety za 29 runów

Podczas pogoni za celem Australia straciła cztery wickety już do końca siódmego overa, mając 29 runów. Gus Atkinson zdobył cztery wickety, oddając 28 runów. Sonny Baker również pomógł Anglii wcześnie zdobyć wickety rywali.

Decydujący trzeci mecz ODI odbędzie się 18 listopada w Hobart na Tasmanii. Po zakończeniu serii jednodniowej drużyny rozegrają pięć meczów w formacie T20, z których pierwszy zaplanowano na 21 listopada w Melbourne.

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