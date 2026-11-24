Reprezentacja Anglii pokonała Australię w drugim meczu serii T20 w krykiecie w Carrarze w Australii, 188-2 do 184-8, i wyrównała stan pięciomeczowego pojedynku na 1:1. Anglicy osiągnęli cel w 13,1 overa i wygrali przewagą ośmiu wicketów, informuje BBC Sport.

Partnerstwo na 151 runów

Otwierający bateci Aneurin Donald i Phil Salt zdobyli 151 runów w 10 overach. Donald zakończył mecz z 85 runami po 32 piłkach, w tym dziewięciokrotnie wybił szóstkę. Jego pół wieku po 18 piłkach było wspólnie trzecim najszybszym wynikiem dla Anglii w formacie T20.

Salt zdobył 58 runów po 30 piłkach. W powerplay angielska para doprowadziła wynik do 79-0. Pół wieku Salta po 24 piłkach przypadło na over spinera Joela Daviesa, który kosztował Australię 31 runów.

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Australia nie utrzymała tempa

Australijczycy zakończyli swoje 20 overów z 184 runami za osiem wicketów. Po powerplay gospodarze przegrywali 58-4, ale Chaudhari zdobył 45 runów po 35 piłkach, a Davies dodał 38. Pod koniec Ben Dwarshuis wybił szóstki z ostatnich trzech piłek Sama Currana.

Donald odpadł po uderzeniu w kierunku long-on z podania Rileya Mereditha, a Dwarshuis złapał piłkę po uderzeniu Salta i wyeliminował go. Tom Banton pozostał niepokonany z 26 runami po ośmiu piłkach i zapewnił Anglii zwycięstwo szóstką. Następny mecz serii odbędzie się w piątek w Brisbane na stadionie Gabba.

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