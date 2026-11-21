Reprezentacja Anglii w rugby 21 listopada pokonała Nową Zelandię 37:12 na Twickenham w Wielkiej Brytanii. Zwycięstwo to było rekordowe dla Anglików pod względem różnicy punktów w meczach z All Blacks, przyniosło punkt bonusowy i zachowało ich szanse na awans do finału Championshipu Narodów, informuje Channel NewsAsia.

Pierwsza połowa

Gospodarze otworzyli wynik w ciągu pierwszych pięciu minut dzięki przyłożeniu Henry'ego Slade'a. Następnie przyłożenia zdobyli Jack van Poortvliet i Ben Earl, dzięki czemu Anglia objęła prowadzenie 19:0. Pod koniec pierwszej połowy Ethan de Groot zdobył przyłożenie dla Nowej Zelandii i zmniejszył stratę swojej drużyny.

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Sytuacja turniejowa

Po przerwie Ollie Chessum zdobył kolejne przyłożenie dla Anglii. Beauden Barrett, który rozegrał 150. mecz w reprezentacji Nowej Zelandii, odpowiedział przyłożeniem, jednak Seb Atkinson zdobył je krótko po upływie godziny gry i faktycznie rozstrzygnął losy spotkania.

Anglia z 25 punktami objęła prowadzenie w tabeli drużyn półkuli północnej, wyprzedzając Francję o cztery punkty. Nowa Zelandia z 22 punktami pozostała pierwsza wśród reprezentacji półkuli południowej, o jeden punkt przed Republiką Południowej Afryki. RPA miała zagrać z Irlandią, a zwycięstwo w tym meczu dawało jej awans do finału.

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