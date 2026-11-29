Anglia wygrała losowanie przed czwartym międzynarodowym meczem T20 z Australią w Sydney i wybrała rozpoczęcie odbijania. Według Sky Sports, spotkanie ma rozpocząć się o 8:15.

Seria i mecz

Anglia prowadzi w serii pięciu meczów wynikiem 2:1. Czwarty mecz zaplanowano na stadionie Sydney Cricket Ground w Sydney. W karcie wyników Sky Sports Australia jest wskazana jako drużyna, która ma zagrać z Anglią.

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Obsada sędziowska

Na sędziów boiskowych wyznaczono Sama Nogajskiego i Phillipa Gillespie. Sędzią telewizyjnym będzie Donovan Koch. Referee meczu to Javagal Srinath, a sędzią rezerwową jest Eloise Sheridan.

Karta wyników

W dostępnej karcie wyników nie podano łącznego wyniku, danych dotyczących odbijania, dodatkowych runów, zawodników, którzy jeszcze nie wyszli do odbijania, kolejności padania wicketów ani danych dotyczących bowlerów. Tabela odbijania zawiera kolumny dla runów, piłek, czwórek, szóstek i wskaźnika SR. W tabeli bowlingu znajdują się kolumny dla overów, maiden overów, runów, wicketów i ekonomiczności.

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