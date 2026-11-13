Reprezentacja Anglii pokonała Francję 50:38 w finale Pucharu Świata w rugby league na wózkach w Wollongong w Australii. Według BBC Sport, Anglicy zostali pierwszą drużyną, która zdobyła to trofeum po raz trzeci.

Dziewięć przyłożeń Anglii

Po pierwszej połowie Anglia prowadziła 28:22. Joe Coyd zdobył cztery przyłożenia, w tym dwa pierwsze w meczu, a Jack Brown skompletował hat-tricka. Hawkins zdobył dwa przyłożenia i wykonał jedno podwyższenie, a Collins zaliczył kolejnych sześć podwyższeń.

Dla Francji przyłożenia zdobyli Jeremy Bourson, Leo Iverna, Damien Dore i Florian Guttadoro, a Dani Denuveler skompletował hat-tricka. Iverna wykorzystał trzy kopnięcia na podwyższenie, a N. Claussels wykonał jeszcze dwa podwyższenia.

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Przebieg finału

Anglia rozpoczęła mecz od dwóch przyłożeń Coyda, ale Francja zmniejszyła stratę po tym, jak Mason Billington został ukarany za popchnięcie Leo Iverny. Następnie dla Francuzów punktowali Bourson, Dore, Iverna i Guttadoro.

Na początku drugiej połowy Denuveler zdobył przyłożenie, jednak Anglia natychmiast odpowiedziała: Hawkins położył piłkę w prawym rogu boiska i przywrócił swojej drużynie sześciopunktowe prowadzenie. Anglicy nie stracili później kontroli nad grą. Meczowi towarzyszyły mocne zderzenia wózków i naprawy sprzętu, w tym odtworzenie konstrukcji bramki.

Hawkins niedawno został pierwszym zawodnikiem w jakiejkolwiek odmianie rugby league, który trzy razy z rzędu zdobył nagrodę Golden Boot Międzynarodowej Federacji Rugby League dla najlepszego zawodnika świata w roku kalendarzowym.

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