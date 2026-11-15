W Anglii Premier League, English Football League i Women’s Super League dokonują przeglądu bezpieczeństwa obrzeży boisk piłkarskich po śmierci byłego zawodnika akademii Arsenalu, Billy’ego Vigara. Informuje o tym BBC Sport.

Kontrole na stadionach

Premier League przeprowadziła wśród klubów ankietę dotyczącą obrzeży boisk, w tym materiałów ogrodzeń i odległości wybiegów poza boisko. Liga przekazała również klubom wyniki kontroli przeprowadzonej przez Angielski Związek Piłki Nożnej.

English Football League także wysłała klubom ankietę na początku roku. Pytano w niej o konstrukcje na obrzeżach stadionów, odległości wybiegów dla zawodników, nawierzchnie, nachylenia i inne zagrożenia, o które można się potknąć. Według BBC Sport klubom, w których obrzeża uznano za obszary wysokiego ryzyka, zalecono przeprowadzenie odrębnych ocen bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko.

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Śmierć Billy’ego Vigara

Billy Vigar zmarł w wieku 21 lat we wrześniu 2025 roku w wyniku „znacznego urazu mózgu”. Stało się to pięć dni po tym, jak podczas gry dla Chichester City zderzył się z betonową ścianą wokół boiska.

Przed obecnym sezonem Angielski Związek Piłki Nożnej zakazał klubom posiadania wokół boisk betonowych ścian, ścian z bloczków betonowych lub pełnej cegły. Zasada dotyczyła tylko National League i Women’s National League. W Women’s Super League oraz WSL2 przyznają, że wiele stadionów jest współdzielonych z męskimi drużynami z innych lig.

Policyjne dochodzenie w sprawie śmierci Vigara trwa. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 10 lutego, a policja metropolitalna oczekuje, że do wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków miną jeszcze dwa-trzy miesiące.

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