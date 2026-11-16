Angielski golfista Joe Dean zdobył kartę PGA Tour po kończącym sezon turnieju World Tour Championship. 32-letni zawodnik zajął ex aequo 27. miejsce, zdobył wystarczającą liczbę punktów w rankingu Race to Dubai i zakończył kwalifikację na 10., ostatniej premiowanej pozycji, informuje BBC Sport.

Ostatnie miejsce w kwalifikacji

W finałowej rundzie Dean uzyskał wynik dwa uderzenia powyżej par — 74. Spowodowało to jego spadek poza kwalifikacyjną czołową dziesiątkę, jednak bogey Mikaela Lindberga na ostatnim dołku przywrócił Anglika na 10. miejsce.

Karta PGA Tour pozwoli Deanowi występować w turniejach z wyższymi nagrodami pieniężnymi.

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Dynamiczny sezon Deana

Jeszcze dwa lata temu Dean zajmował 2930. miejsce w światowym rankingu i pracował w niepełnym wymiarze jako dostawca supermarketu, aby finansować karierę golfową. W lipcu zakwalifikował się do The Open, wygrywając pierwszy Last-Chance Qualifier.

W sierpniu golfista wygrał British Masters — było to jego pierwsze zwycięstwo w DP World Tour w 70. starcie. Za ten sukces Dean otrzymał 440 tys. funtów szterlingów, co przewyższyło jego łączne nagrody z poprzednich 19 turniejów sezonu 2026. W wywiadzie dla Today's Golfer zaznaczył także, że uważa golf za stresujący sport z powodu dużej presji.

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