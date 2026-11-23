Angielski golfista Marco Penge wygrał RSM Classic w Sea Island Golf Club, odnosząc pierwsze zwycięstwo w PGA Tour. W play-offie 28-letni zawodnik pokonał Chińczyka Haotonga Li oraz Amerykanów Michaela Thorbjornsena i Maxa Greysermana, informuje Sky Sports News.

Play-off o zwycięstwo

Penge, Li, Thorbjornsen i Greyserman zakończyli zasadniczą część turnieju z wynikiem 16 uderzeń poniżej par. W finałowej rundzie Anglik uzyskał 65 uderzeń, czyli pięć poniżej par: zanotował sześć birdie, w tym na 18. dołku, oraz jedno bogey.

W play-offie Penge ponownie uzyskał birdie na 18. dołku. Po jego uderzeniu piłka zatrzymała się około 10 stóp od dołka, a golfista wykorzystał putt i odniósł zwycięstwo.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Walka o kartę touru

Przed rozpoczęciem RSM Classic Penge był zagrożony utratą karty PGA Tour na następny sezon. Na jego debiutancki sezon wpłynęła choroba wirusowa, przez którą znalazł się poza czołową setką. Aby zachować miejsce w tourze, golfista musiał zająć co najmniej czwarte miejsce.

Penge, który wcześniej trzykrotnie wygrywał w DP World Tour, powiedział, że najlepiej gra pod presją. Wspomniał również doświadczenie utrzymania karty w ostatnim turnieju DP World Tour oraz powrót po problemach zdrowotnych.

Rasmus Hojgaard, który przed przełożoną z powodu pogody finałową rundą w poniedziałek dzielił prowadzenie z Thorbjornsenem, zajął ex aequo piąte miejsce z Jacksonem Koivunem. Duński golfista zakończył turniej z wynikiem 14 uderzeń poniżej par, tracąc dwa uderzenia do zwycięzcy.

Czytaj nas na