Afrykański Kongres Narodowy (ANC) uzyskał 30,76% głosów w wyborach lokalnych w Republice Południowej Afryki, które odbyły się w tym tygodniu w całym kraju, informuje The Hindu. Jest to najgorszy wynik wyborczy partii w całej jej historii.

Najsłabszy wynik ANC

Dwa lata wcześniej ANC po raz pierwszy od zakończenia apartheidu było zmuszone stanąć na czele rządu koalicyjnego. Partia, która przewodziła walce z apartheidem, doszła do władzy w nowej RPA pod przywództwem Nelsona Mandeli.

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ANC dominował w krajowej polityce przez niemal trzy dekady. Jednak według publikacji partia traci zwolenników w każdych wyborach.

Przyczyny utraty poparcia

The Hindu zauważa, że pozycję ANC osłabiły oskarżenia o korupcję, bezrobocie oraz wewnętrzna walka frakcyjna. Publikacja charakteryzuje obecny stan partii jako gwałtowny spadek jej wpływów politycznych.

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