W Republice Południowej Afryki Afrykański Kongres Narodowy (ANC) rozważa zwrócenie się do Sądu Wyborczego w sprawie wyników wyborów w gminie Emfuleni w prowincji Gauteng. Wewnętrzne struktury partii zaleciły zakwestionowanie wyników po zapoznaniu się z raportem przedstawionym kierownictwu ANC, informuje TimesLIVE.

Rozpatrywanie kroków prawnych

Zastępczyni sekretarza generalnego ANC Nomvula Mokonyane oświadczyła, że partia rozważa rekomendacje swoich struktur. Nie sprecyzowała treści raportu, konkretnych zastrzeżeń dotyczących głosowania w Emfuleni ani charakteru możliwych kroków prawnych. Według niej ostateczna decyzja o złożeniu pozwu lub formalnym zakwestionowaniu wyników nie została jeszcze podjęta.

Sekretarz generalny ANC Fikile Mbalula wcześniej oświadczył, że partia zażądała ponownego przeliczenia głosów w Gautengu i oczekuje na wynik tego procesu.

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Wyniki głosowania

W wyborach w Emfuleni Sojusz Demokratyczny (DA) uzyskał 40,9% poparcia, podczas gdy ANC otrzymał 23,9%. W poprzednich wyborach ANC miał w gminie 39,71% głosów, a DA — 26,91%.

Kandydat DA na burmistrza Emfuleni Kingsol Chabalala odrzucił zastrzeżenia ANC. Oświadczył, że jego partia składała sprzeciwy przed wyborami i po rozpoczęciu liczenia głosów, a wynik, jego zdaniem, świadczy o rosnącym poparciu dla DA w townshipach.

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