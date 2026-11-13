Rządzący Afrykański Kongres Narodowy (ANC) zdobył mniej niż 31% głosów w ważnych wyborach lokalnych w RPA, osiągając najgorszy wynik w swojej historii. Liderzy partii nazwali rezultat katastrofalnym, informuje Deutsche Welle.

ANC dominował w polityce kraju od zakończenia apartheidu w 1994 roku i przewodził walce wyzwoleńczej w Republice Południowej Afryki. Według DW obecny wynik odzwierciedla niezadowolenie wyborców z wysokiego bezrobocia, problemów ze świadczeniem podstawowych usług, niepowodzeń w zarządzaniu lokalnym, a także lat korupcji i nadużyć, w tym na najwyższych szczeblach władzy.

Niezadowolenie z pracy gmin

Tasneem Essop, badaczka z Instytutu Społeczeństwa, Pracy i Polityki Uniwersytetu Witwatersrand w Johannesburgu, oświadczyła, że ANC musi krytycznie ocenić kwestie zarządzania, przywództwa i odpowiedzialności. Według niej dla wyborców istotny był dostęp do wody, energii elektrycznej, mieszkań i podstawowych usług komunalnych, a bezrobocie również wpływa na wybory wyborcze.

Essop zauważyła, że wynik nie był nagły: zaufanie do partii stopniowo spadało od dłuższego czasu. Korespondentka Deutsche Welle Dianne Hawker-Kalubi, która relacjonowała głosowanie w różnych lokalach wyborczych, również poinformowała o skargach wyborców na wieloletnie problemy ze świadczeniem podstawowych usług.

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ANC przygotowuje się do rozmów koalicyjnych

Krajowy Komitet Wykonawczy ANC ma odbyć specjalne posiedzenie. Partia oświadczyła, że ma polityczną odpowiedzialność słuchać ludzi, uznać swoje niedociągnięcia i zapewnić przywództwo. Jednocześnie ANC przygotuje podejście do przyszłych negocjacji koalicyjnych, które mogą objąć również największych politycznych rywali partii.

Siły opozycyjne wzmocniły swoje pozycje w kilku dużych ośrodkach miejskich. Sojusz Demokratyczny zwiększył poparcie, a partia uMkhonto weSizwe, utworzona przez byłego prezydenta Jacoba Zumę pod koniec 2023 roku, uzyskała silny wynik w prowincji KwaZulu-Natal. Mniejsze ruchy obywatelskie i lokalne również odniosły zauważalne sukcesy.

Prezydent RPA Cyril Ramaphosa oświadczył, że wyniki głosowania są wyzwaniem dla wszystkich partii politycznych, które muszą skuteczniej działać na rzecz obywateli. Podkreślił, że przedstawiciele wybrani do rad muszą udowodnić, iż zasługują na zaufanie społeczeństwa.

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