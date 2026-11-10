Rządząca partia ANO wygrałaby wybory parlamentarne w Czechach, uzyskując 32% głosów, wynika z październikowego sondażu Median. Poinformowało o tym Radio Prague International.

Wyniki sondażu Median

Drugie miejsce zajęliby opozycyjni Burmistrzowie i Niezależni z wynikiem 18,5%. Obywatelscy Demokraci uzyskaliby 10,5% poparcia. Partia Wolności i Demokracji Bezpośredniej otrzymałaby 8,5% głosów, a Partia Piratów — 7,5%.

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Kto przekracza próg wyborczy

Według Median żadna inna siła polityczna nie przekroczyłaby pięcioprocentowego progu wymaganego do wejścia do parlamentu. Tym samym do parlamentu mogłoby wejść jedynie pięć wymienionych sił politycznych. W porównaniu z poprzednim badaniem Median poparcie wzrosło dla ANO oraz Burmistrzów i Niezależnych, podczas gdy Obywatelscy Demokraci osłabili swoją pozycję.

Oddzielny sondaż Kantar przeprowadzony niedawno wykazał znacznie mniejszą różnicę między ANO a Burmistrzami i Niezależnymi.

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