W stanie Katsina w Nigerii ugrupowanie Ansaru przyznało się do zabójstwa islamskiego kaznodziei szejka Yahyi Masusuki. Jak informuje Premium Times, kaznodzieja i jeszcze jeden mężczyzna zostali zastrzeleni w pobliżu jego domu w poniedziałek wieczorem.

Śledztwo policji

Policja stanu Katsina zidentyfikowała drugą ofiarę śmiertelną jako Adamu Abubakara. Według policji około godziny 19:30 dwóch uzbrojonych mężczyzn na motocyklu otworzyło ogień do Masusuki i Abubakara, po czym uciekło. Rannych przewieziono do szpitala, gdzie medycy stwierdzili ich zgon.

Policja poinformowała o wszczęciu śledztwa i rozmieszczeniu zespołów taktycznych oraz operacyjnych w celu odnalezienia napastników. Masusuka był znany z nauczania opartego na Koranie oraz z opowiadania się za pokojowym współistnieniem Nigeryjczyków różnych wyznań. Potępiał także brutalny ekstremizm i radykalizację.

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Oświadczenie Ansaru

W czterominutowym nagraniu wideo, do którego dotarło wydanie, Ansaru oświadczyło, że jego bojownicy zabili kaznodzieję około godziny 20:30. Ugrupowanie, które źródło określa jako terrorystyczne, wśród powodów zabójstwa wskazało poparcie Masusuki dla pokojowego współistnienia przedstawicieli różnych wyznań i twierdziło, że odmówił on udziału w debatach religijnych.

Amnesty International potępiła zabójstwo i wezwała władze Nigerii do zbadania ataku oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Organizacja oświadczyła również, że za życia Masusuka doświadczał gróźb i zastraszania.

Badacz konfliktów i bezpieczeństwa z Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Afryki, Taiwo Adebayo, nazwał ten przypadek niepokojącym. Przypuścił, że ugrupowanie mogło skorzystać z pomocy lokalnych bandytów w celu zebrania informacji lub przeprowadzenia ataku, jednak Ansaru nie wskazało wykonawców zabójstwa.

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