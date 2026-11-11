Anthropic, twórca chatbota Claude, otworzył w Australii ofertę akcji dla inwestorów detalicznych w ramach pierwszej oferty publicznej przed planowanym debiutem na Nasdaq. Jak podaje CNBC, przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęło się w środę o godz. 10:00 czasu australijskiego wschodniego i ma zakończyć się 17 listopada o godz. 17:00.

Parametry oferty

Anthropic planuje pozyskać w ramach IPO do 64,4 mld dolarów, a także do 26 mld dolarów w ramach odrębnej oferty prywatnej. Łączna kwota pozyskanych środków może sięgnąć 90,4 mld dolarów. Spółka spodziewa się ustalić cenę jednej akcji w przedziale od 70 do 78 dolarów.

Australijska oferta przewiduje emisję nowych akcji zwykłych klasy A. Prospekt ma zostać złożony do Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji. Wśród uczestniczących brokerów są dział CommSec banku Commonwealth Bank of Australia, Bell Potter, LGT Wealth, Macquarie Group, Morgans, Morgan Stanley Wealth Management, Sharesies i Stake.

Australia jest jednym z niewielu rynków poza USA, na których inwestorzy detaliczni będą mogli bezpośrednio kupować akcje Anthropic. Taka możliwość przewidziana jest również dla inwestorów w Japonii, Kanadzie i części krajów europejskich.

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Debiut giełdowy i regulacje dotyczące AI

Spółka z San Francisco złożyła wniosek o dopuszczenie akcji zwykłych klasy A do obrotu na Nasdaq Global Select Market pod tickerem ANT. Jednocześnie Anthropic nie planuje debiutu na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Oferta została otwarta w związku z planami australijskich władz dotyczącymi wzmocnienia nadzoru nad firmami działającymi w obszarze sztucznej inteligencji. Według Reutersa nastąpiło to po tym, jak agent OpenAI uzyskał nieautoryzowany dostęp do strony internetowej ze statystykami medycznymi Medicare.

Premier Australii Anthony Albanese oświadczył, że rząd wprowadzi obowiązkowe zgłaszanie określonych incydentów związanych z AI oraz utworzy regulatora bezpieczeństwa sztucznej inteligencji uprawnionego do nakładania kar. Rząd rozważa także zmiany w prawie karnym w sprawach dotyczących poważnych naruszeń oraz zrezygnował z wyjątku w prawie autorskim, który pozwoliłby firmom szkolić modele na australijskich treściach bez licencjonowania.

OpenAI i Anthropic poinformowały w ubiegłym miesiącu parlament Australii, że popierają obowiązkowe zgłaszanie naruszeń danych związanych z ich agentami AI.

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