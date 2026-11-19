Amerykańska Liga Przeciw Zniesławieniu (ADL) wspólnie z Amerykańskim Żydowskim Stowarzyszeniem Medycznym (AJMA) opublikowały raport o antysemityzmie, strachu i autocenzurze wśród żydowskich pacjentów, medyków i studentów placówek medycznych w USA. Jak informuje Jerusalem Post, badanie opiera się na grupach fokusowych i pogłębionych wywiadach ze 115 uczestnikami: 31 studentami medycyny z 14 stanów, 44 pracownikami ochrony zdrowia z 12 stanów oraz 40 żydowskimi pacjentami z 15 stanów.

Uczestnicy badania przekazali, że po ataku Hamasu na Izrael 7 października zaczęli ukrywać swoją żydowską tożsamość lub związane z nią informacje. W szczególności studenci wydziałów medycznych opowiadali, że nie wspominają o służbie w Siłach Obronnych Izraela w dokumentach aplikacyjnych i podaniach o rezydenturę, ponieważ obawiają się negatywnego wpływu na swoje perspektywy.

Obawy pacjentów i medyków

Niektórzy ankietowani pacjenci stwierdzili, że usuwają informacje o religii z formularzy szpitalnych lub nie eksponują widocznych żydowskich symboli z obawy przed uprzedzonym traktowaniem podczas leczenia. Jeden z uczestników opowiedział, że przed operacją zobaczył na identyfikatorze chirurgini przypinki „Free Palestine” oraz wizerunek Izraela w kolorach flagi palestyńskiej, po czym odczuł strach.

Raport zawiera również relacje o problemach z potrzebami religijnymi pacjentów: otrzymywaniu niekoszernego jedzenia zamiast zamówionego koszernego oraz wypisywaniu ze szpitala w czasie szabatu wbrew wcześniejszym ustaleniom. Według ADL i AJMA część respondentów zaczęła szukać żydowskich lekarzy, uznając to za bezpieczniejszą opcję.

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Autorzy raportu powołują się na przegląd naukowy z 2026 roku, według którego 88% ankietowanych w USA żydowskich studentów medycyny i lekarzy zgłosiło przypadki antysemityzmu po 7 października. Przed tą datą takie doświadczenia miało 40% respondentów.

Autocenzura w szkołach medycznych

Medycy i studenci mówili również o obawach dotyczących ocen, zatrudnienia i rozwoju kariery. Jeden młody wykładowca twierdził, że członkowie komisji ds. awansów i przyznawania stałych stanowisk ostrzegli go, iż młodsi żydowscy naukowcy mogą nie otrzymać takiego awansu.

W dokumencie towarzyszącym Centrum ds. Przeciwdziałania Ekstremizmowi ADL mowa jest o działalności grup Healthcare Workers for Palestine i Doctors Against Genocide. Autorzy dokumentu twierdzą, że te organizacje rozpowszechniały materiały na potrzeby protestów, wzywały do bojkotu izraelskich wykładowców i instytucji, a także organizowały akcje protestacyjne w Nowym Jorku i Filadelfii.

ADL i AJMA wezwały placówki medyczne do wyraźnego uwzględnienia antysemityzmu i antysyjonistycznego nękania w politykach niedyskryminacji, stworzenia poufnych mechanizmów składania skarg, wprowadzenia szkoleń dla pracowników i studentów oraz zapewnienia potrzeb religijnych, w tym koszernego jedzenia i przestrzegania szabatu.

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