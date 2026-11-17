W Niemczech naukowcy ustalili, że przeciwciała osób zaszczepionych zaktualizowaną szczepionką mRNA Comirnaty, dostosowaną do wariantu XFG, skutecznie neutralizowały nowy wariant SARS-CoV-2 PJ.2.1. Wnioski opublikował zespół Niemieckiego Centrum Naczelnych we współpracy z Hanowerską Szkołą Medyczną, informuje News-Medical.

Wariant skuteczniej wnika do komórek

PJ.2.1 rozprzestrzenia się od maja 2026 roku. Po raz pierwszy odnotowano go w Kanadzie, a później rozprzestrzenił się w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii. Wzrost udziału tego wariantu obserwowano również w Niderlandach i Francji. Według naukowców PJ.2.1 dotarł już do Europy, a jego pojawienia się w Niemczech należy się spodziewać.

Naukowcy zbadali zdolność wariantu do wnikania do ludzkich komórek oraz jego wrażliwość na przeciwciała neutralizujące. Ustalili, że białko kolca PJ.2.1 silniej wiąże się z receptorem ACE2, przez który SARS-CoV-2 dostaje się do komórek. W związku z tym wariant skuteczniej wnikał do komórek o niskim poziomie tego receptora niż inne porównywane warianty wirusa.

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Brak danych o cięższym przebiegu

Mimo tych właściwości przeciwciała po szczepieniu dostosowanym do XFG hamowały PJ.2.1. Naukowcy zaznaczyli, że wskazuje to na ochronę przed tym wariantem oraz krążącymi również wirusami XFG, jeśli nie nabędą one dodatkowych mutacji umożliwiających skuteczniejsze unikanie odpowiedzi immunologicznej.

Jednocześnie przeciwciała wytworzone po ubiegłorocznej i tegorocznej szczepionce nie blokowały wystarczająco skutecznie wnikania wariantu BA.3.2 do komórek. Wariant ten wykrywany jest głównie wśród dzieci, dlatego badacze wskazali na potrzebę zbadania możliwości dodania do przyszłych szczepionek składnika przeciw BA.3.2. Obecnie nie ma dowodów, że PJ.2.1 powoduje cięższy przebieg COVID-19 lub nowe objawy w porównaniu z innymi wariantami SARS-CoV-2.

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