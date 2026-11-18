Associated Press prognozuje zwycięstwo demokratki Mary Peltoli nad urzędującym republikańskim senatorem Danem Sullivanem w wyborach do Senatu USA z Alaski. Informuje o tym CNBC.

Wynik wyścigu na Alasce

Wyścig do Senatu na Alasce był ostatnim, którego wynik ogłoszono po wyborach środka kadencji. Według serwisu zwycięstwo Peltoli da Demokratom 56 miejsc w Senacie USA od stycznia.

Peltola, była członkini Izby Reprezentantów USA, kandydowała przeciwko Sullivanowi. Kampanii towarzyszyły kontrowersje dotyczące niezależnego kandydata, który nosił to samo imię i nazwisko co urzędujący senator.

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Układ sił w Kongresie

Według CNBC Demokraci zdobyli dziewięć miejsc w Senacie, które przed wyborami były kontrolowane przez Republikanów. Serwis charakteryzuje ten wynik jako część dużego sukcesu Partii Demokratycznej w wyborach środka kadencji: uzyskała ona również większość w Izbie Reprezentantów.

Peltola oświadczyła, że wyborcy na Alasce są niezadowoleni z obecnego podejścia Waszyngtonu do problemów stanu. Wspomniała o trudnościach mieszkańców z dostępnością mieszkań, kosztami ogrzewania i żywnością.

Peltola wraz z Peggy Flanagan, która została wybrana do Senatu, stanie się jedną z pierwszych dwóch rdzennych Amerykanek wybranych do wyższej izby Kongresu USA.

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