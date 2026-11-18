AP prognozuje zwycięstwo Mary Peltoli w wyborach do Senatu z Alaski — CNBC
Associated Press prognozuje zwycięstwo demokratki Mary Peltoli nad urzędującym republikańskim senatorem Danem Sullivanem w wyborach do Senatu USA z Alaski. Informuje o tym CNBC.
Wynik wyścigu na Alasce
Wyścig do Senatu na Alasce był ostatnim, którego wynik ogłoszono po wyborach środka kadencji. Według serwisu zwycięstwo Peltoli da Demokratom 56 miejsc w Senacie USA od stycznia.
Peltola, była członkini Izby Reprezentantów USA, kandydowała przeciwko Sullivanowi. Kampanii towarzyszyły kontrowersje dotyczące niezależnego kandydata, który nosił to samo imię i nazwisko co urzędujący senator.
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Układ sił w Kongresie
Według CNBC Demokraci zdobyli dziewięć miejsc w Senacie, które przed wyborami były kontrolowane przez Republikanów. Serwis charakteryzuje ten wynik jako część dużego sukcesu Partii Demokratycznej w wyborach środka kadencji: uzyskała ona również większość w Izbie Reprezentantów.
Peltola oświadczyła, że wyborcy na Alasce są niezadowoleni z obecnego podejścia Waszyngtonu do problemów stanu. Wspomniała o trudnościach mieszkańców z dostępnością mieszkań, kosztami ogrzewania i żywnością.
Peltola wraz z Peggy Flanagan, która została wybrana do Senatu, stanie się jedną z pierwszych dwóch rdzennych Amerykanek wybranych do wyższej izby Kongresu USA.