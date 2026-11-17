Sonda Hera Europejskiej Agencji Kosmicznej po raz pierwszy uzyskała szczegółowe zdjęcie drugiej strony asteroidy Didymos w układzie podwójnym Didymos i Dimorphos. Zdjęcie wykonano z odległości 60 km za pomocą monochromatycznej kamery Asteroid Framing Camera, podaje ScienceDaily.

Na zdjęciu wyraźnie widać Didymosa o średnicy 780 metrów. Jego mniejszy towarzysz, Dimorphos, mający 151 metrów średnicy, znajduje się przeważnie w cieniu. Według głównego badacza misji Patricka Michela po tej stronie Didymosa również znajduje się centralny grzbiet wzdłuż równika, ale wyróżniają ją liczne głazy, kratery oraz struktury przypominające bruzdy lub grzbiety.

Skutki uderzenia DART

26 września 2022 roku sonda NASA DART celowo zderzyła się z Dimorphosem, mniejszym ciałem w układzie. Sonda o masie 580 kg uderzyła w asteroidę z prędkością około 6,1 km/s. Po uderzeniu okres obiegu Dimorphosa wokół Didymosa skrócił się o około 33 minuty, z niepewnością wynoszącą jedną minutę. Był to pierwszy przypadek, gdy działalność człowieka w mierzalny sposób zmieniła orbitę obiektu w Układzie Słonecznym.

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W wyniku zderzenia materiał został wyrzucony w przestrzeń kosmiczną. Naukowcy oczekują, że część odłamków mogła pokonać około jednego kilometra między asteroidami i dotrzeć do powierzchni Didymosa. Hera ma ustalić, czy niektóre widoczne cechy rzeźby terenu są związane z takim przeniesieniem materiału.

Badanie układu podwójnego

Hera dotarła do układu Didymos i Dimorphos po dwuletniej podróży. Znajduje się on około 196,8 mln km od Ziemi. Misja zbada skutki uderzenia DART, systematycznie zmapuje wykryte zmiany i pomoże dokładniej przewidywać rezultaty przyszłego odchylania niebezpiecznych asteroid metodą uderzenia kinetycznego.

Kolejna publikacja szczegółowych zdjęć Didymosa i Dimorphosa jest zaplanowana na 25 listopada.

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