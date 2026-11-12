Europejska sonda kosmiczna Hera rozpoczęła bliskie badania asteroidy Didymos i jej księżyca Dimorphos, w który NASA celowo skierowała statek DART podczas testu obrony planetarnej w 2022 roku. Jak podaje Asharq Al-Awsat, Hera bada obecnie te obiekty z odległości 25–30 kilometrów.

Skutki uderzenia DART

Misja DART, której nazwa oznacza Double Asteroid Redirection Test, miała sprawdzić, czy uderzenie statku kosmicznego może zmienić ruch ciała niebieskiego jako sposób obrony planetarnej. Zderzenie skróciło orbitę Dimorphosa wokół Didymosa i nieznacznie zmieniło jego trajektorię wokół Słońca.

Podczas uderzenia z Dimorphosa w kosmos wyleciały odłamki i duże skały. Wyrzucony materiał dodatkowo zwiększył impuls pochodzący ze zderzenia, a ślad odłamków rozciągał się na ponad 10 tysięcy kilometrów przez kilka miesięcy. Naukowcy przypuszczają, że część odłamków może nadal znajdować się w pobliżu układu asteroid.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zbliżenie do Dimorphosa

Wystrzelona w 2024 roku sonda Hera, wielkości mniej więcej małego samochodu, ma w przyszłym miesiącu zbliżyć się do układu jeszcze bardziej — na odległość około 20 kilometrów. Europejska Agencja Kosmiczna traktuje tę misję jako badanie miejsca zderzenia.

Na pokładzie Hery znajduje się 25 instrumentów naukowych, a także dwa CubeSaty wielkości pudełka po butach. Mają one dokładniej zbadać Dimorphosa i spróbować na nim wylądować. Średnicę Dimorphosa szacuje się na 151 metrów, podczas gdy średnica Didymosa wynosi około 780 metrów.

Czytaj nas na