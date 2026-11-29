Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała pierwsze zdjęcia asteroid Dimorfos i Didymos po uderzeniu sondy NASA DART w 2022 roku. Jak informuje Live Science, ujęcia wykonane przez misję Hera z odległości około 24 kilometrów pokazują duży krater uderzeniowy na Dimorfosie oraz setki skalnych odłamków poruszających się wokół pary asteroid.

Skutki uderzenia DART

We wrześniu 2022 roku sonda kosmiczna DART uderzyła w Dimorfosa z prędkością około 22 500 km/h. Był to pierwszy test technologii odchylania asteroid: zderzenie skróciło okres obiegu Dimorfosa wokół większej asteroidy Didymos o 33 minuty.

Nowe zdjęcia Hery pokazały, że uderzenie znacząco zmieniło powierzchnię Dimorfosa, który ma około 150 metrów szerokości. Około połowa asteroidy wygląda na spłaszczoną i ma duży krater, który ESA porównała rozmiarem do stadionu sportowego. Na zdjęciach widać również, że Dimorfos obraca się chaotycznie w pobliżu swojego towarzysza Didymosa.

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Odłamki i obiekt w kraterze

W centrum krateru Hera zarejestrowała wydłużoną strukturę przypominającą cygaro. Naukowcy misji nie ustalili jeszcze natury tego obiektu i liczą na dokładniejsze zbadanie go po zbliżeniu sondy do asteroid.

Ponadto kamera Hyperscout H wykryła setki wcześniej nieznanych głazów, z których większość ma rozmiar kilku stóp. Naukowiec misji Hera Michael Küppers nazwał to „wielką niespodzianką”. Według oceny misji kamienie wyrzucone podczas zderzenia mogły utworzyć nowe małe kratery na Dimorfosie i Didymosie.

Dalsze badania

Po dalszym zbliżeniu Hera ma rozmieścić dwa małe aparaty CubeSat — Juventas i Milani. Juventas zbada wewnętrzną budowę Dimorfosa za pomocą radaru niskiej częstotliwości, a Milani przeanalizuje skład pyłu i materiału powierzchniowego w pobliżu asteroid. Dane te mają pomóc dokładniej ocenić skuteczność uderzenia DART i możliwość zastosowania podobnej metody do ochrony Ziemi przed potencjalnie niebezpiecznymi asteroidami.

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