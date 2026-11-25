W Berlinie w Niemczech zaprezentowano nowe obserwacje sondy Europejskiej Agencji Kosmicznej Hera, która po raz pierwszy z bliska zarejestrowała skutki zderzenia misji NASA DART z asteroidą Dimorphos. Na powierzchni małego satelity asteroidy Didymos powstał krater wielkości stadionu sportowego, rozciągający się na całą szerokość ciała niebieskiego, informuje Space.com.

Skutki uderzenia DART

Misja DART 26 września 2022 roku celowo zderzyła się z Dimorphosem, który krąży wokół znacznie większej asteroidy Didymos. NASA sprawdzała, czy takie uderzenie można wykorzystać do odchylenia asteroidy poruszającej się po kursie kolizyjnym z Ziemią.

Według publikacji wcześniejsze obserwacje wykazały, że okres orbitalny układu wokół Słońca wydłużył się o 33 minuty. Hera, wystrzelona w październiku 2024 roku, udała się do układu Didymosa, aby dokładniej zbadać skutki uderzenia.

Nowe zdjęcia pokazały, że uderzenie DART nie tylko utworzyło krater, ale także zmieniło kształt Dimorphosa i spowodowało jego chaotyczny obrót. Kierownik zespołu naukowego misji Patrick Michel zaznaczył, że specjaliści rozważali kilka możliwych scenariuszy: powstanie krateru, zmianę kształtu asteroidy albo zachowanie jej wcześniejszego wyglądu. Według niego obserwacje Hery wykryły jednocześnie oznaki wszystkich tych wariantów.

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Głazy i dalsze badania

Sonda pokazała również setki wcześniej nieznanych głazów o rozmiarach kilku metrów, które krążą wokół podwójnego układu asteroid. Uderzenie DART prawdopodobnie wyrzuciło te fragmenty w przestrzeń wokół asteroid. Jednocześnie pola głazów w obszarach Dimorphosa, których zderzenie nie dotknęło, wyglądają tak samo jak na zdjęciach DART z 2022 roku.

Hera obecnie porusza się po prostokątnej orbicie wokół układu Didymos–Dimorphos i za pomocą silników utrzymuje się w odległości około 30 km od asteroid. Później sonda ma zbliżyć się na około 13 km, aby uzyskać bardziej szczegółowe zdjęcia.

Następnie Hera rozmieści dwa CubeSaty wielkości pudełka na buty. Juventas za pomocą radaru niskiej częstotliwości będzie badać wewnętrzną budowę Dimorphosa, a później spróbuje na nim wylądować, aby zmierzyć grawitację. Drugi CubeSat, Milani, będzie badał materiały asteroid i pył w układzie. Dane te mają pomóc dokładniej określić masę Dimorphosa i planować misje odchylania potencjalnie niebezpiecznych asteroid.

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