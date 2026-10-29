Struktura partii APC w stanie Katsina w Nigerii uznała rozpoczęcie kampanii wyborczej w mieście Funtua za pokojowe, mimo doniesień o atakach na zwolenników jadących na wydarzenie przez obszar Malumfashi. Według Premium Times Nigeria, przewodniczący stanowej organizacji partyjnej Bishir Saulawa oświadczył, że podczas inauguracji kampanii Tinubu–Dikko 2027 na miejskim stadionie w Funtua nie doszło do starć, obrażeń ani strat materialnych.

Doniesienia o incydentach w Malumfashi

Jednocześnie Channels Television i Trust Radio poinformowały o incydentach z udziałem zwolenników jadących na wydarzenie przez obszar samorządu lokalnego Malumfashi. Według Channels Television poszkodowani zwolennicy twierdzili, że grupy młodych ludzi atakowały ich kamieniami, butelkami i innymi przedmiotami.

Poszkodowani zgłaszali obrażenia i utratę osobistych rzeczy, a w niektórych samochodach uszkodzono szyby przednie. Channels Television poinformowała również o kamieniach w pobliżu ronda w Malumfashi, niedaleko drogi prowadzącej do obszaru Bakori.

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Premium Times Nigeria zaznaczył, że nie zdołał niezależnie ustalić liczby rannych, skali szkód ani sprawców ataków. W oświadczeniu Saulawy nie odniesiono się do doniesień o incydentach w Malumfashi i nie sprecyzowano, czy ocena pokojowego charakteru wydarzenia dotyczyła zwolenników jadących do Funtua.

Apel o pokojową kampanię

Gubernator stanu Dikko Radda wezwał mieszkańców do poparcia prezydenta Boli Tinubu i kandydatów APC w wyborach powszechnych w 2027 roku. Wśród priorytetów swojej administracji wymienił bezpieczeństwo, infrastrukturę, edukację, opiekę zdrowotną i możliwości gospodarcze.

Radda wezwał również kandydatów i zwolenników APC do pokojowego prowadzenia kampanii oraz poszanowania wyboru wyborców. W wydarzeniu uczestniczyli zastępca gubernatora Faruk Jobe, byli gubernatorzy Aminu Masari i Ibrahim Shema, ustawodawcy oraz inni przedstawiciele partii. Saulawa wręczył partyjne flagi i banery kandydatom na trzy miejsca w Senacie, 15 miejsc w Izbie Reprezentantów i 34 miejsca w Zgromadzeniu Stanowym.

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