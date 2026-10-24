W Kadunie w Nigerii rada kampanii prezydenckiej rządzącego Kongresu Wszystkich Postępowców (APC) oskarżyła kandydata na prezydenta Afrykańskiego Kongresu Demokratycznego (ADC), byłego wiceprezydenta Atiku Abubakara, o przygotowywanie kampanii mającej zdyskredytować rozpoczęcie kampanii wyborczej prezydenta Boli Tinubu przed wyborami w 2027 roku.

Jak informuje Premium Times Nigeria, oświadczenie podpisał rzecznik rady kampanii prezydenckiej APC Dele Alake. Partia twierdzi, że Abubakar i ADC rzekomo wykorzystywali fałszywe dokumenty, treści tworzone z pomocą sztucznej inteligencji, zmanipulowane obrazy i nagrania deepfake, aby zaszkodzić reputacji Tinubu, gubernatora stanu Kaduna Uby Saniego oraz innych działaczy APC.

Twierdzenie o fałszywym liście

Według APC rozpowszechnianie takich materiałów rozpoczęło się od fotografii pojazdu służb bezpieczeństwa w pobliżu billboardu partii w Kadunie. Rada oświadczyła, że zdjęcie przedstawiono jako dowód, iż funkcjonariuszy zaangażowano do ochrony billboardów wyborczych.

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APC nazwała również sfabrykowanym list rzekomo wysłany przez Ubę Saniego do Abdulaaziza Yariego, dyrektora generalnego rady kampanii prezydenckiej APC. W dokumencie twierdzono, że rząd stanowy przeznaczył 2,3 bln nair na organizację wiecu. Partia oświadczyła, że łączne budżety stanu Kaduna na lata 2024, 2025 i 2026 były niższe od tej kwoty.

Rozpoczęcie kampanii w Kadunie

APC oświadczyła również, że jej przeciwnicy mogą rozpowszechniać podczas wiecu stare, zmanipulowane lub deepfake’owe nagrania, aby stworzyć wrażenie, że mieszkańcy stanu nie akceptują kampanii partii. Rada wezwała obywateli do zachowania czujności i nieulegania temu, co określiła jako próby manipulowania opinią publiczną.

W Kadunie APC rozpoczyna kampanię prezydencką przed wyborami w 2027 roku. Oczekuje się, że Tinubu weźmie udział w wydarzeniu na stadionie Kaduna Township Stadium. Partia planuje kolejne wiece, między innymi w stanach Rivers 7 listopada, Plateau 14 listopada, Oyo 21 listopada, Borno 25 listopada, Enugu 28 listopada i Bauchi 29 listopada.

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