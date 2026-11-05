Panel apelacyjny w Nowym Jorku w USA podczas rozprawy rozpatrzył, czy immunitet prezydencki lub prawo federalne mogą uniemożliwić utrzymanie w mocy wyroku skazującego prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie fałszowania dokumentacji biznesowej. Jak informuje The Hill, obrona Trumpa kwestionuje wykorzystanie w procesie dowodów związanych z jego pracą w Białym Domu.

Argumenty dotyczące immunitetu

Prawnicy Trumpa oświadczyli, że przysięgli nie powinni byli rozpatrywać jego wpisów w mediach społecznościowych, zapisów rozmów telefonicznych z okresu sprawowania urzędu, rządowego oświadczenia etycznego z 2018 roku oraz zeznań byłej rzeczniczki jego kampanii Hope Hicks dotyczących pracy w Białym Domu. Obrona uważa, że materiały te dotyczą oficjalnych działań prezydenta i mogą być chronione immunitetem.

Sędziowie poruszali kwestię, gdzie wyznaczyć granicę między dowodami potencjalnie objętymi immunitetem prezydenckim a błędami, które nie wpłynęły na wynik procesu. Steven Wu, szef działu apelacyjnego w biurze prokuratora okręgowego Manhattanu Alvina Bragga, utrzymywał, że postępowanie sądowe było prawidłowe. Według niego, nawet jeśli sędziowie nie zgodzą się z oceną poszczególnych dowodów, nie wystarczy to do uchylenia werdyktu.

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Sprawa dokumentacji biznesowej

Trump odwołuje się od wyroku skazującego w 34 zarzutach fałszowania dokumentacji biznesowej. Sprawa dotyczy wypłaty 130 tys. dolarów aktorce filmów dla dorosłych Stormy Daniels w ostatnich dniach kampanii przed wyborami w 2016 roku. Według oskarżenia płatność miała ukryć informacje o domniemanym romansie, któremu Trump zaprzecza.

Trump nie został skazany na karę pozbawienia wolności, jednak wyrok uczynił go pierwszym prezydentem USA skazanym w sprawie karnej. Oprócz kwestii immunitetu jego prawnicy twierdzą, że sprawa jest rzekomo wypierana przez federalną ustawę o finansowaniu kampanii wyborczych. Starają się również przenieść apelację do sądu federalnego; wcześniejsze próby zostały odrzucone, a ostatnie orzeczenie w tej sprawie ma rozpatrzyć federalny sąd apelacyjny.

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