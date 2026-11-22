Amerykański Sąd Apelacyjny Piątego Okręgu z siedzibą w Nowym Orleanie uznał głosowanie przez pełnomocnika w Izbie Reprezentantów Kongresu za niekonstytucyjne. Decyzja dotyczy ustawy o finansowaniu państwa o wartości 1,7 bln dolarów, uchwalonej w 2022 roku, gdy ustawodawcy mogli głosować przez przedstawicieli na podstawie zasady wprowadzonej podczas pandemii COVID-19. Poinformował o tym The Hill.

Orzeczenie sądu

Sąd wydał orzeczenie stosunkiem głosów dziewięć do ośmiu. Większość uznała, że głosowanie przez pełnomocnika jest sprzeczne z klauzulą dotyczącą kworum w Konstytucji USA, ponieważ członkowie Kongresu muszą być obecni, aby ustalić kworum.

Autor orzeczenia, sędzia sądu apelacyjnego Cory Wilson, zaznaczył, że izby Kongresu mają znaczną swobodę w ustalaniu zasad proceduralnych, lecz nie mogą omijać ograniczeń konstytucyjnych własnymi decyzjami. Wskazał również, że wprowadzenie tego mechanizmu podczas pandemii nie zmienia prawnej oceny takiego trybu.

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Głosowanie i pozew

Izba Reprezentantów zastosowała zasadę głosowania przez pełnomocnika podczas uchwalania Consolidated Appropriations Act 2023: ustawę poparło 225 głosów przeciw 201. Jak wskazano w orzeczeniu, 226 członków Izby zarejestrowało swoją obecność i głosowało przez pełnomocnika, dlatego fizycznie na sali znajdowała się mniej niż połowa składu izby.

Pozew w 2023 roku złożył prokurator generalny Teksasu Ken Paxton, który dążył do zablokowania w tym stanie stosowania Pregnant Workers Fairness Act. Wilson wyjaśnił, że orzeczenie nie wykracza poza potwierdzenie ochrony sądowej przyznanej przez sąd okręgowy w tej sprawie.

Sędzia James Graves Jr. w odrębnej opinii nie zgodził się z większością. Stwierdził, że błędnie zinterpretowała ona Konstytucję, i zwrócił uwagę, że w głosowaniu nad ustawą budżetową uczestniczyło 99% ustawodawców, a żaden z członków Izby nie zgłosił sprzeciwu wobec braku kworum.

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