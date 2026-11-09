Apple zaczęło sprzedawać pakiety dodatkowego użycia funkcji AI w Creator Studio za 50 dolarów. Pierwszą aplikacją, w której udostępniono tę opcję, jest Logic Pro: po wyczerpaniu miesięcznego limitu użytkownicy mogą kupić dodatkowe użycie narzędzi sztucznej inteligencji.

Dodatkowe użycie w Logic Pro

Jak informuje Engadget, Apple zaktualizowało Logic Pro w ubiegłym miesiącu, dodając asystenta opartego na własnych modelach firmy oraz modelach zewnętrznych deweloperów. Według opisu Apple chatbot może pomagać twórcom i producentom w poruszaniu się po procesach produkcyjnych, rozpoczęciu pracy nad nową piosenką, dostosowaniu ścieżki wokalnej za pomocą jednego polecenia lub ulepszaniu bieżącego projektu.

Użycie funkcji AI można sprawdzić w menu Logic Pro, otwierając sekcję Intelligence Features i wybierając pozycję Show Usage. W oknie statystyk znajduje się przycisk Buy More Usage, za pośrednictwem którego oferowany jest pakiet dodatkowego użycia.

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Warunki dla subskrybentów

Takie pakiety mogą kupować posiadacze aktywnej subskrypcji Apple Creator Studio w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Brazylii, Francji, Niemczech, Indiach i Meksyku. Pakiet jest przypisany do Apple Account, z którego został zakupiony, i nie obsługuje Family Sharing.

Niewykorzystany dodatkowy limit przechodzi z miesiąca na miesiąc, ale wygasa 12 miesięcy po zakupie. Apple zaznacza, że dodatkowe użycie jest odliczane dopiero po osiągnięciu miesięcznego limitu dla odpowiednich funkcji. Aplikacje Creator Studio są dostępne zarówno w subskrypcji, jak i w formie jednorazowego zakupu.

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