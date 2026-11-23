Apple TV przedłużyło komediowy serial «Ted Lasso» na piąty sezon. Jason Sudeikis ponownie zagra główną rolę i będzie pracować jako producent wykonawczy, informuje Variety.

Sukces czwartego sezonu

Decyzję o przedłużeniu podjęto po udanym powrocie serialu z czwartym sezonem, który ukazał się w sierpniu po trzyletniej przerwie. Według Nielsen premierowy odcinek czwartego sezonu zgromadził 296,6 mln minut oglądania w dniach 4–5 sierpnia.

Jak podaje Variety, był to największy start w historii Apple TV — spośród wszystkich sezonów «Teda Lasso» i innych seriali platformy. Po zakończeniu pierwotnego wątku fabularnego pod koniec trzeciego sezonu serial powrócił z nową historią: Ted Lasso ponownie dołączył do AFC Richmond, aby trenować kobiecą drużynę piłkarską drugiej ligi.

Wraz z Sudeikisem w czwartym sezonie powrócili Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt i Jeremy Swift. Do obsady dołączyli także Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern i Grant Feely.

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Wątki do kontynuacji

W finale czwartego sezonu Ted przekazał stanowisko menedżera kobiecej drużyny AFC Richmond Alicii Chilton, graną przez Tanyę Reynolds. Sam został asystentem menedżera razem z trenerem Beardem, w którego wcielił się Brendan Hunt.

Równolegle Roy Kent, postać Bretta Goldsteina, zgodził się objąć prowadzenie klubu piłkarskiego Chelsea. Roy i Keeley, graną przez Juno Temple, mieli także spodziewać się dziecka. Właścicielka AFC Richmond Rebecca oświadczyła się swojemu chłopakowi Matthijsowi.

«Ted Lasso» otrzymał nagrodę Emmy za najlepszy serial komediowy za pierwsze dwa sezony. Sudeikis wcześniej powiedział w podcaście Talk Easy With Sam Fragoso, że chciałby kontynuować serial piątym i szóstym sezonem, tworząc kolejny trzysezonowy wątek fabularny.

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