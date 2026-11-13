Apple otworzyło przedsprzedaż części pierwszych urządzeń inteligentnego domu z nowej linii Apple Home Collection. Dostawy modeli dostępnych w zamówieniu są oczekiwane w okresie od 11 do 17 grudnia, informuje The Verge.

Jakie urządzenia są już dostępne

Obecnie w sklepie internetowym Apple można zamówić tylko kilka akcesoriów LG Electronics, wspólnie opracowanych dla tej kolekcji. Są to zewnętrzna kamera LG Outdoor Cam za 299,95 dolara, wewnętrzna kamera LG Indoor Cam za 199,95 dolara oraz wideodzwonek LG Video Doorbell w cenie 249,95 dolara.

Apple zaprezentowało Apple Home Collection miesiąc temu w ramach wzmacniania swojej obecności na rynku inteligentnego domu. Firma opracowywała urządzenia wspólnie z LG Electronics i Schneider Electric. Wraz z rozpoczęciem przedsprzedaży dostępny stał się inteligentny wyświetlacz HomeView z opartą na sztucznej inteligencji Siri.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Modele bez dat wysyłki

Część zapowiedzianych urządzeń z kolekcji nie jest jeszcze dostępna w przedsprzedaży i nie ma przewidywanych dat dostaw. Należą do nich kamera LG Floodlight Cam za 399,95 dolara, inteligentny zamek do drzwi LG Smart Deadbolt Lock za 349,95 dolara, termostat LG Smart Thermostat za 199,95 dolara, termostat Schneider Home Smart Thermostat za 199,95 dolara oraz czujnik Schneider Home Room Sensor za 39,95 dolara.

Konfiguracja i połączenie

Urządzenia Apple Home Collection nie mają ekskluzywnych funkcji, jednak partnerstwo ma uprościć ich konfigurację: aby rozpocząć korzystanie, wystarczy zbliżyć iPhone’a do urządzenia. Korzystają one również z protokołu Thread, który pozwala zachować połączenie w razie utraty dostępu do internetu lub sieci Wi-Fi. Ponadto urządzenia mogą automatycznie aktualizować dane sieciowe po zmianie parametrów sieci bezprzewodowej.

Czytaj nas na