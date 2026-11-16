Apple w Stanach Zjednoczonych ogłosiło uruchomienie badania Apple Health AI Usage Study, którego celem jest ustalenie, jak ludzie korzystają z konwersacyjnych narzędzi sztucznej inteligencji w kwestiach zdrowotnych i na ile użyteczne są ich odpowiedzi. Firma planuje zaangażować do 200 tys. uczestników.

Aplikacja do pytań medycznych

Jak informuje The Verge, Apple prowadzi badanie wspólnie z OpenEvidence — kliniczną platformą AI, z której korzystają pracownicy ochrony zdrowia. Tworzy ona odpowiedzi na podstawie informacji medycznych, w tym z takich źródeł jak The New England Journal of Medicine.

Uczestnicy będą korzystać z nowej aplikacji na iOS: będą mogli zadawać pytania dotyczące zdrowia i oceniać otrzymane odpowiedzi pod względem dokładności, szczegółowości i trafności. Odpowiedzi mają być przedstawiane zrozumiałym językiem i zawierać odnośniki do recenzowanych źródeł klinicznych.

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Warunki udziału i dane HealthKit

Aplikacja jest już dostępna do pobrania, a rejestracja uczestników się rozpoczęła. Dołączyć mogą osoby w wieku od 21 lat, przebywające w Stanach Zjednoczonych i posiadające iPhone'a 15 Pro z systemem iOS 26 lub nowszą wersją systemu.

Aplikacja obsługuje zapytania tekstowe. Można je dyktować za pomocą klawiatury iOS, jednak nie jest ona zintegrowana z Siri ani Apple Intelligence i nie korzysta z Apple Intelligence.

Podczas rejestracji uczestnicy mogą dobrowolnie udostępnić dane Apple HealthKit — na przykład dotyczące aktywności fizycznej, snu lub wyników klinicznych badań laboratoryjnych. Umożliwi to uwzględnienie w odpowiedziach większej ilości osobistego kontekstu. Apple oświadczyło, że podjęło działania na rzecz poufności informacji, a zebrane dane nie będą wykorzystywane do trenowania modeli AI.

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