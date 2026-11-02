Liga Arabska wezwała do przeprowadzenia niezależnego międzynarodowego śledztwa w sprawie doniesień o torturach i systematycznym złym traktowaniu Palestyńczyków ze Strefy Gazy przetrzymywanych w więzieniu w Ramli w centralnej części Izraela. Organizacja domaga się również pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, informuje Anadolu Agency.

Doniesienia o atakach w skrzydle Rakevet

W oświadczeniu Liga Arabska potępiła doniesienia o powtarzających się atakach na więźniów w skrzydle Rakevet. Według niej w wyniku tych działań ludzie odnieśli obrażenia i poparzenia. Organizacja oświadczyła, że takie praktyki naruszają międzynarodowe prawo humanitarne, w tym konwencje genewskie i Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur, oraz zakwalifikowała je jako zbrodnie przeciwko ludzkości.

Apel wystosowano po raporcie Palestyńskiego Biura Medialnego ds. Więźniów z 27 października. Twierdzono w nim, że osadzeni ze Strefy Gazy w skrzydle Rakevet byli regularnie bici pałkami, a wobec nich stosowano gaz pieprzowy, gaz, gumowe pociski i granaty hukowo-błyskowe. Biuro oświadczyło również, że strażnicy wchodzili do celi z psami policyjnymi, a następnie zabierali zatrzymanych do pomieszczenia bez kamer monitoringu, gdzie mieli być bici.

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Żądania dotyczące dostępu i zwolnienia

Liga Arabska zażądała natychmiastowego zaprzestania domniemanego złego traktowania oraz zapewnienia Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża i niezależnym obserwatorom nieograniczonego dostępu do placówki. Jej zdaniem jest to konieczne do udokumentowania warunków przetrzymywania i udzielenia pomocy medycznej.

Organizacja wezwała również do natychmiastowego uwolnienia chorych i rannych więźniów oraz zaprzestania arbitralnych zatrzymań. Zwróciła się do społeczności międzynarodowej, Rady Praw Człowieka ONZ i Zgromadzenia Ogólnego ONZ z apelem o ochronę palestyńskich więźniów. Nie było natychmiastowej odpowiedzi strony izraelskiej na oświadczenie Ligi Arabskiej.

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