Sędzia NFL Willard poprowadzi dwa mecze jednego dnia — The Guardian

W USA sędzia NFL Don Willard ma w niedzielę poprowadzić dwa mecze jednego dnia po tym, jak Federalna Administracja Lotnictwa USA na kilka godzin wstrzymała loty w całym kraju. Jak donosi The Guardian, ograniczenia wprowadzone w piątek zakłóciły logistykę drużyn sportowych i ekip sędziowskich.

Dwa mecze dla jednego sędziego

Willard najpierw będzie sędziował mecz Miami Dolphins z Indianapolis Colts, który rozpocznie się o 13:00 czasu wschodniego USA. Następnie musi pokonać 112 mil na wschód, aby pracować przy wieczornym meczu Pittsburgh Steelers z Cincinnati Bengals.

Niedzielny harmonogram NFL częściowo ułatwił sytuację, ponieważ drużyny zwykle przyjeżdżają na mecze dzień wcześniej. Jednocześnie wstrzymanie lotów zmusiło ligę do zmiany przydziałów ekip sędziowskich.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmiany w innych ligach

National Basketball Association również skorygowała składy ekip sędziowskich. Brian Forte zastąpił Jasona Goldenberga w meczu Chicago–Minnesota, a Jenna Schroeder zastąpiła Forte'a w spotkaniu Dallas–Cleveland. Michael Smith dołączył do ekipy meczu Brooklyn–Memphis, ponieważ inny sędzia nie zdołał przybyć na czas.

Opóźnienia dotknęły także akademicki futbol amerykański. Mecz Utah z Arizoną, a także spotkanie Arizona State z Central Florida, zostały przełożone o trzy godziny. Mecz Mississippi z Oklahomą przeniesiono na niedzielę, a niektóre drużyny, w tym Auburn, skorzystały z autobusów czarterowych.

Czytaj nas na