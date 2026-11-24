Według France 24, Sportowy Sąd Arbitrażowy we wtorek uwzględnił odwołanie Senegalu w sprawie przywrócenia mu tytułu Pucharu Narodów Afryki po finale w Maroku przeciwko gospodarzom turnieju. Decyzję podjęto 10 miesięcy po meczu w Rabacie, któremu towarzyszył chaos na boisku i starcia na trybunach.

Finał w Rabacie

Senegal pokonał Maroko 1:0 po dogrywce. Pod koniec regulaminowego czasu gry reprezentacja Senegalu opuściła boisko, protestując przeciwko podyktowaniu rzutu karnego przeciwko niej.

Mecz wznowiono około 15 minut po decyzji kongijskiego sędziego Jean-Jacques’a Ndali. Rzut karny wykonany przez Brahima Díaza został obroniony, a jedyny gol w dogrywce zapewnił Senegalowi zwycięstwo. Przepisy piłkarskie uznają decyzje sędziego na boisku za ostateczne.

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Weryfikacja wyniku

W marcu instancja odwoławcza Konfederacji Afrykańskiej Piłki Nożnej unieważniła wynik finału i przyznała Maroku techniczne zwycięstwo 3:0. Sędziowie powołali się na regulamin turnieju: drużyna, która odmawia kontynuowania gry lub opuszcza boisko bez zgody sędziego przed zakończeniem meczu, jest uznawana za przegraną.

Sportowy Sąd Arbitrażowy rozpatrzył dowody podczas jednodniowej rozprawy w ubiegłym miesiącu. Od jego decyzji można odwołać się do Federalnego Sądu Najwyższego Szwajcarii wyłącznie z ograniczonych przyczyn proceduralnych.

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