Rumunia odniosła ostateczne zwycięstwo w międzynarodowym arbitrażu dotyczącym proponowanego projektu wydobycia złota w Roșia Montană. Komitet ad hoc Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID) odrzucił wniosek Gabriel Resources o uchylenie orzeczenia arbitrażowego.

Decyzja komitetu

Jak informuje Romania Insider, komitet ad hoc wydał decyzję 13 listopada. Ministerstwo Finansów Rumunii nazwało wynik ostatecznym zwycięstwem państwa w tym międzynarodowym arbitrażu.

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Obowiązywanie decyzji z 2024 roku

Komitet rozpatrzył wniosek Gabriel Resources i jej spółki zależnej zarejestrowanej na Jersey, która dążyła do uchylenia orzeczenia arbitrażowego z 8 marca 2024 roku.

Odrzucenie tego wniosku oznacza, że decyzja z 2024 roku pozostaje w pełni w mocy. Odrzuciła ona roszczenia spółek o odszkodowanie od Rumunii w wysokości około 6,5 mld dolarów amerykańskich.

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