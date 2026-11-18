Arda Güler podpisał z Realem nowy kontrakt do 2032 roku — Channel NewsAsia
W Hiszpanii klub piłkarski Real Madryt podpisał nowy sześcioletni kontrakt z tureckim skrzydłowym Ardą Gülerem. Umowa będzie obowiązywać do 2032 roku, informuje Channel NewsAsia, powołując się na oświadczenie klubu.
Kontrakt do 2032 roku
Real Madryt ogłosił nową umowę w środę, 18 listopada. Poprzedni kontrakt 21-letniego piłkarza z klubem obowiązywał do 2029 roku. Nowa umowa przewiduje, że Güler pozostanie zawodnikiem madryckiej drużyny do 2032 roku.
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Güler jest tureckim skrzydłowym i występuje w reprezentacji Turcji. W komunikacie nie sprecyzowano warunków finansowych jego nowego kontraktu z klubem.
Występy w tym sezonie
W obecnym sezonie Güler zagrał w 14 z 16 meczów Realu. Ma na koncie cztery gole i siedem asyst.