W Hiszpanii klub piłkarski Real Madryt podpisał nowy sześcioletni kontrakt z tureckim skrzydłowym Ardą Gülerem. Umowa będzie obowiązywać do 2032 roku, informuje Channel NewsAsia, powołując się na oświadczenie klubu.

Kontrakt do 2032 roku

Real Madryt ogłosił nową umowę w środę, 18 listopada. Poprzedni kontrakt 21-letniego piłkarza z klubem obowiązywał do 2029 roku. Nowa umowa przewiduje, że Güler pozostanie zawodnikiem madryckiej drużyny do 2032 roku.

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Güler jest tureckim skrzydłowym i występuje w reprezentacji Turcji. W komunikacie nie sprecyzowano warunków finansowych jego nowego kontraktu z klubem.

Występy w tym sezonie

W obecnym sezonie Güler zagrał w 14 z 16 meczów Realu. Ma na koncie cztery gole i siedem asyst.

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