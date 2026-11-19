Ministerstwo Spraw Zagranicznych Argentyny potępiło oficjalną wizytę księżniczki Anny na Falklandach, nazywając ją „prowokacją”. Buenos Aires odrzuciło również jej wydarzenia na archipelagu, który znajduje się pod administracją Wielkiej Brytanii i jest znany w Argentynie jako Malwiny, a także na Georgii Południowej. Poinformował o tym The Independent.

W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych argentyńskie ministerstwo spraw zagranicznych oskarżyło Wielką Brytanię o organizowanie tych wydarzeń „w ramach nielegalnej brytyjskiej okupacji” wysp i przyległych wód. Argentyna zgłasza roszczenia suwerennościowe wobec Falklandów i Georgii Południowej.

Spór o projekt naftowy

Spór dyplomatyczny rozwija się w tle napięć wokół morskiego projektu naftowego Sea Lion. Realizują go brytyjska firma Rockhopper Exploration i jej izraelski partner Navitas Petroleum.

W ubiegłym miesiącu rząd prezydenta Argentyny Javiera Mileia zwrócił się do Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza w Hamburgu z prośbą o interwencję i wstrzymanie zagospodarowania złoża. Nastąpiło to po tym, jak Rockhopper poinformował o zamiarze rozpoczęcia wydobycia ropy na północ od wysp nie później niż w styczniu 2028 roku. Decyzja w sprawie wniosku Argentyny o pilne środki tymczasowe jest zaplanowana na 28 listopada.

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Milei wcześniej nazwał odwierty „nielegalnym grabieżą” zasobów naturalnych Argentyny i popierał inicjatywy ustawodawcze mające na celu zaostrzenie odpowiedzialności firm działających na spornych wodach. We wrześniu argentyński sąd również wydał nakaz mający zablokować projekt po pozwie środowiskowym wniesionym przez lokalne grupy obywatelskie.

Program wizyty księżniczki Anny

Pałac Buckingham przedstawił podróż księżniczki Anny, trwającą do 20 listopada, jako wizytę poświęconą ochronie dziedzictwa i upamiętnieniu. Odwiedziła wyspy jako patronka South Georgia Heritage Trust, otworzyła nowy kompleks sportowy w Stanley oraz pomnik polarnika sir Ernesta Shackletona.

Wielka Brytania nieprzerwanie administruje Falklandami od 1833 roku, nie uznaje argentyńskich roszczeń suwerennościowych i podkreśla prawo mieszkańców wysp do samostanowienia oraz eksploatacji zasobów naturalnych. W 1982 roku państwa prowadziły 74-dniową wojnę o to terytorium, która zakończyła się kapitulacją sił argentyńskich. ONZ uznaje istnienie sporu o suwerenność i wzywa obie strony do powstrzymania się od jednostronnych działań w regionie.

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