Reprezentacja Argentyny w rugby pokonała Szkocję 34:26 w meczu Nations Championship na stadionie Allianz Stadium Twickenham. Szkoci jako pierwsi objęli prowadzenie dzięki przyłożeniu Jamiego Dobiego, lecz później stracili pięć przyłożeń.

Pięć przyłożeń Argentyny

Dla Argentyny przyłożenia zdobyli łącznik ataku Tomás Albornoz, skrzydłowi Ignacio Mendy i Rodrigo Isgró, młynarz Julián Montoya oraz wiązacz młyna Juan Martín González. Jak informuje Sky Sports News, Argentyńczycy zakończyli rok zwycięstwem po wysokich porażkach z Irlandią i Francją w tym miesiącu.

Szkocja zmniejszyła stratę pod koniec

W drugiej połowie kapitan Szkotów Rory Darge zdobył przyłożenie, po którym strata jego zespołu zmniejszyła się do trzech punktów. Jednak Rory Sutherland został czasowo wykluczony za przewinienie podczas maulu, a Argentyna następnie dwukrotnie powiększyła przewagę.

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Gdy czas meczu już upłynął, Argentyńczycy prowadzili 34:19. Przyłożenie George'a Horne'a w ostatniej chwili ustaliło końcowy wynik na 34:26. Latem Szkocja pokonała Argentynę na wyjeździe 47:38.

Następny mecz Szkocja rozegra 6 lutego 2027 roku z Włochami w Edynburgu w ramach Pucharu Sześciu Narodów. Argentyna 10 lipca 2027 roku zagra z Australią w Sydney w Rugby Championship.

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