Argentyna zwróciła się do Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza o zastosowanie środków tymczasowych, które miałyby uniemożliwić Wielkiej Brytanii i spółkom realizację projektu naftowego Sea Lion na spornych wodach w pobliżu Wysp Malwińskich (Falklandów). Delegacja argentyńska wnosi o wstrzymanie nowych odwiertów i instalacji obiektów wydobywczych, informuje Buenos Aires Times.

Argumenty strony argentyńskiej

Przedstawiciele Argentyny oświadczyli, że trybunał ma jurysdykcję prima facie do rozpatrzenia wniosku, a prawa, na które powołuje się kraj, są wiarygodne i wymagają ochrony do czasu zakończenia arbitrażu. Twierdzą również, że proponowane odwierty w pobliżu wysp mogą spowodować nieodwracalną szkodę.

Prawnik Marcelo Kohen oświadczył, że trybunał może zarządzić środki tymczasowe bez zajmowania stanowiska w sprawie argentyńskiego roszczenia suwerenności nad wyspami. Według stanowiska Argentyny wniosek ma zapobiec jednostronnej eksploatacji zasobów naturalnych na spornym obszarze.

Holenderski prawnik Nico Schrijver podkreślił pilność sprawy. Według niego po ostatecznej decyzji inwestycyjnej z 10 grudnia 2025 roku projekt Sea Lion przeszedł od rozpoznania do konkretnego planu wydobycia. Według danych przedstawionych przez delegację projekt przewiduje do 26 stałych podmorskich odwiertów oraz planowane wydobycie 310,5 mln baryłek ropy.

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Możliwe pozwy przeciwko kierownictwu spółek

Minister spraw zagranicznych Argentyny Pablo Quirno oświadczył również, że kraj może wnieść pozwy karne przeciwko kierownictwu spółek Rockhopper i Navitas, zaangażowanych w Sea Lion. Według niego rząd uważa, że te spółki i ich dyrektorzy mogą popełniać przestępstwa zgodnie z prawem argentyńskim, i zamierza działać.

Quirno dodał, że spółki zostały już objęte sankcjami na mocy krajowego ustawodawstwa. Argentyna, jak powiedział, będzie wykorzystywać instrumenty prawne, dyplomatyczne i sądowe, aby przeszkodzić w eksploatacji zasobów archipelagu.

Rozprawy przed trybunałem zakończyły się. Nie wyznaczono terminu wydania decyzji, jednak źródła związane z delegacją przypuszczają, że może ona zostać podjęta do końca miesiąca.

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