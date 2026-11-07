Władze Argentyny przygotowują szeroko zakrojone środki bezpieczeństwa przed wizytą papieża Leona XIV, który ma przybyć do kraju w niedzielę. W Buenos Aires do ochrony wydarzeń planowane jest zaangażowanie 19 tys. policjantów i innych funkcjonariuszy służb porządkowych, informuje Interia.

Dni wolne z powodu wizyty pontyfika

W związku z podróżą pontyfika władze ogłosiły dni wolne. Poniedziałek będzie dniem wolnym od pracy w całym kraju: tego dnia Leon XIV ma odprawić mszę na placu przed Pomnikiem Hiszpanów w Buenos Aires. Wtorek ogłoszono dniem wolnym w prowincji Córdoba i w Buenos Aires, a środę — w prowincji Buenos Aires, gdzie znajduje się miasto Luján.

Według stacji telewizyjnej TN liczba zapytań o noclegi na platformach hotelowych w Córdobie i Luján wzrosła o 400–500%. W Luján koszt noclegu dla czterech osób wzrósł do 900–2000 dolarów za noc.

Operacja bezpieczeństwa w trzech jurysdykcjach

Minister bezpieczeństwa publicznego Alejandra Monteoliva nazwała przygotowania największą operacją bezpieczeństwa w historii Argentyny. Jak powiedziała, obejmie ona trzy jurysdykcje, trzy lotniska, 11 zamkniętych wydarzeń i trzy wydarzenia masowe, na których spodziewanych jest do 7 mln uczestników.

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W Buenos Aires zmobilizowanych zostanie również 28 karetek pogotowia i 120 medyków. W celu sprawnego przemieszczania się przez tłum przewidziano dziesięciu medyków na motocyklach oraz załogę śmigłowca.

Oczekiwania milionów uczestników

Według wyników jednego z sondaży 16,5% respondentów zadeklarowało zamiar udziału w spotkaniach z papieżem. W skali kraju oznaczałoby to około 7,5 mln osób, które mogą uczestniczyć w publicznych wydarzeniach w Buenos Aires, Córdobie i Luján. Kolejne 34% ankietowanych nie zdecydowało jeszcze, czy pojedzie na wydarzenia.

Zamiar zobaczenia pontyfika wyrażali nie tylko katolicy: zadeklarowało to 13% ankietowanych protestantów oraz ponad 7% osób bez przynależności religijnej. Wizyta będzie pierwszym przyjazdem papieża do Argentyny od 1987 roku, gdy kraj odwiedził Jan Paweł II. Przed Argentyną Leon XIV rozpoczął podróż po Ameryce Południowej od Urugwaju, a w środę ma udać się do Peru, gdzie pozostanie do 16 listopada.

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