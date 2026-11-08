Argentyna wprowadziła standard bezpieczeństwa łańcuchów dostaw SCS 9001 dla zakupów sprzętu telekomunikacyjnego przez sektor publiczny. Zarządzenie nr 7/2026 Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, opublikowane w oficjalnym biuletynie 6 listopada 2026 roku, dotyczy sprzętu dla krytycznej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Kogo dotyczą wymogi

Przepisy mają zastosowanie do krajowego sektora publicznego, w tym do przedsiębiorstw państwowych, które kupują sprzęt, zawierają dotyczące go umowy lub eksploatują go na potrzeby krytycznych sieci telekomunikacyjnych. Do takich podmiotów należy państwowy operator sieci ARSAT. Prywatne firmy formalnie nie są zobowiązane do spełnienia nowych wymogów, jednak mogą się z nimi zetknąć podczas udziału w przetargach publicznych.

Jak informuje The Rio Times, SCS 9001 został opracowany przez Telecommunications Industry Association — amerykańską organizację branżową w sektorze telekomunikacyjnym. Certyfikacja ocenia procesy producenta w całym łańcuchu dostaw, a nie poszczególne urządzenia.

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Terminy i okres przejściowy

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ma w ciągu 90 dni określić sieci, które będą uznawane za krytyczne, a także podzielić sprzęt według poziomów krytyczności. Zgodnie z doniesieniami na temat załącznika do zarządzenia przewidziano cztery poziomy, a certyfikacja SCS 9001 będzie obowiązkowa dla dwóch najwyższych.

W doniesieniach na temat załącznika mowa jest również o 36-miesięcznym okresie przejściowym: w tym czasie dostawcom wystarczy potwierdzić rozpoczęcie procedury certyfikacyjnej. Dla już zainstalowanego sprzętu mogą zostać przewidziane plany dostosowania, a decyzja o jego wymianie musi być uzasadniona.

Wpływ na dostawców

Zarządzenie nie wymienia konkretnych firm ani krajów i nie wprowadza zakazów ze względu na przynależność państwową. Jednocześnie lokalne media wskazywały, że TIA nie certyfikuje firm znajdujących się na listach ograniczeń rządu USA, do których należą Huawei i ZTE. W doniesieniach o zarządzeniu nie przedstawiono szacunków kosztów ewentualnego przejścia operatorów na inny sprzęt.

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