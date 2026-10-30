Sędzia federalna María Eugenia Capuchetti w Argentynie zarządziła wstępne czynności śledcze, aby ustalić, czy rząd prezydenta Javiera Mileia pomagał brazylijskiemu senatorowi Flávio Bolsonaro podczas jego tranzytu z Brazylii do Miami przez Argentynę. Jak informuje Buenos Aires Times, postępowanie dotyczy także możliwych naruszeń kontroli migracyjnej oraz domniemanego ułatwiania mu przez urzędników przemieszczania się po kraju.

Zapytania do organów państwowych

Sędzia uwzględniła wniosek prokuratorki Palomy Ochoi o pozyskanie informacji od szeregu struktur państwowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma poinformować, czy wcześniej otrzymało ostrzeżenia lub zapytania związane z sytuacją prawną brazylijskiego senatora.

Od organów migracyjnych sąd żąda szczegółowego raportu dotyczącego procedur kontroli. Capuchetti wystąpiła także o nagrania z kamer agencji podatkowej ARCA, policji federalnej, służby granicznej oraz operatora lotnisk Aeropuertos Argentina, aby ustalić przemieszczanie się Bolsonaro po terytorium Argentyny.

Według publikacji prokuratura sądu federalnego Comodoro Py w Buenos Aires dąży również do połączenia kilku skarg złożonych przez przedstawicieli opozycji. Sprawę, która rozpoczęła się od skargi lidera Partido Obrero Gabriela Solano, uzupełniono zawiadomieniem socjalistycznego deputowanego Estebana Paulóna.

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Przekroczenie granicy i lot czarterowy

Argentyńska służba migracyjna zezwoliła Bolsonaro i członkom jego rodziny na wjazd na podstawie brazylijskich dokumentów. Śledztwo bada między innymi możliwy udział specjalnej ochrony powiązanej z doradcą prezydenta Santiago Caputo, pojazdów dwunarodowej elektrowni wodnej Yacyretá oraz pracowników agencji wywiadowczej SIDE.

Szef gabinetu ministrów Diego Santilli publicznie oświadczył, że tranzyt Bolsonaro przez kraj był zgodny z prawem, ponieważ nie było ograniczeń ze strony Interpolu. Według władz Argentyny Bolsonaro przekroczył granicę z Brazylią drogą lądową we wtorek wieczorem, a następnie poleciał do Miami z Puerto Iguazú. Nie wiadomo obecnie, w jaki dokładnie sposób dotarł z Brasílii do strefy przygranicznej.

Właściciel linii lotniczej Baires Fly SA Luis Grande powiedział AFP, że lot prywatnym samolotem zorganizował i opłacił pośrednik rynku lotniczego mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Według Grande pośrednik przelał 150 tys. dolarów ze swojego konta w amerykańskim banku do banku argentyńskiego. Oświadczył również, że nie zna klienta tego pośrednika.

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