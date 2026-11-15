Naukowcy z Uniwersytetu Rockefellera odkryli, że zwiększenie zawartości aminokwasu argininy w diecie myszy zmniejszało powstawanie guzów jelita grubego i łagodziło przebieg infekcji grypą oraz SARS-CoV-2. Dodatkowa arginina poprawiała także stan myszy, którym podawano ją już po zakażeniu grypą, podaje ScienceDaily.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Cell. Autorzy podkreślają, że eksperymenty prowadzono na myszach, dlatego skuteczność suplementów argininy w zapobieganiu lub leczeniu raka, grypy czy COVID-19 u ludzi nie została jeszcze udowodniona i wymaga odrębnych badań.

Jak arginina wpływa na rozpoznawanie immunologiczne

Arginina to aminokwas, który organizm wytwarza samodzielnie i pozyskuje z produktów bogatych w białko. W eksperymentach komórkowych zespół kierowany przez Sohaila Tavazoiego ustalił, że przy niedoborze argininy obniżał się poziom 414 białek. Wśród nich były białka systemu MHC-I — głównego układu zgodności tkankowej klasy I.

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Białka te znajdują się na powierzchni komórek i prezentują limfocytom T fragmenty białek z wnętrza komórki. Dzięki temu układ odpornościowy może rozpoznawać komórki zakażone wirusem lub złośliwie zmienione. Przy niedoborze argininy rybosomy syntetyzujące białka zatrzymywały się podczas tworzenia komponentów MHC-I. W rezultacie na powierzchni komórek pojawiało się mniej takich sygnałów molekularnych, co mogło utrudniać układowi odpornościowemu rozpoznanie zagrożenia.

Wyniki w modelach raka i infekcji

U myszy na diecie o obniżonej zawartości argininy powstawało więcej guzów jelita grubego. Natomiast u zwierząt, które otrzymywały więcej tego aminokwasu, guzów było mniej. W odrębnych modelach grypy i SARS-CoV-2 myszy na diecie wzbogaconej argininą miały łagodniejsze objawy infekcji wirusowych.

Naukowcy przypuszczają, że w przyszłości argininę będzie można sprawdzić jako uzupełnienie immunoterapii raka lub u osób ze zwiększonym ryzykiem infekcji wirusowych dróg oddechowych. Jednocześnie autorzy pracy podkreślają, że możliwości te na razie pozostają eksperymentalne.

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